Rua da Lama em mais uma noite de festa: moradores reclamam do excesso de barulho. Crédito: Gazeta Online

Quem for flagrado com som alto em Vitória, além de ser multado, também poderá responder penalmente. Em reunião na noite desta quarta-feira (12), representantes da Prefeitura e do Ministério Público Estadual (MPE) acordaram que os autos de infração emitidos serão encaminhados à promotoria criminal para que se avalie cada caso.

Your browser does not support the audio element. Som alto em Vitória, além da multa, infrator vai responder ação penal

O local mais problemático é a Rua da Lama, em Jardim da Penha. Chamam atenção os carros de som, que são alvos de reclamação dos moradores da região. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, a medida, somada à multa de R$ 6.534, vai colaborar para reduzir o problema.

“Todos os autos de infração que julgarmos que importam, que têm uma transgressão mais contundente, reincidente, nós vamos mandar para a promotoria criminal da cidade de Vitória. Naturalmente, a partir daí, teremos, no mínimo, uma ação pedagógica porque o transgressor poderá ser intimado pela Justiça para poder falar sobre aquilo que fez”, disse.

De acordo com Luiz Emanuel Zouain, a medida já começa a ser adotada pelo município imediatamente, a partir da atuação de agentes de fiscalização ambiental e também por meio da Guarda Municipal.

O secretário destacou que o direito ao descanso deverá ser preservado garantindo também o direito ao lazer da população da capital. “Nós, aqui em Vitória, precisamos encontrar a equação de compatibilização dessas ações. Queremos o entretenimento e o lazer para os nossos jovens, moradores, que têm o direito de irem a bares e restaurantes, mas nós não podemos abrir mão, de forma alguma, de garantir o descanso daqueles que não querem ter o sono prejudicado por barulho excessivo.”

Na reunião desta quarta-feira (12), estiveram presentes representantes da prefeitura, da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual. A reportagem tentou contato com representantes do MPE para questionar como funcionará a ação a partir de agora e de que forma essas pessoas que forem flagradas com sons altos poderão ser punidas, mas não obteve retorno.