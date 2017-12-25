Na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a solidariedade saiu de casa e foi o sentimento mais compartilhado neste Natal. Para mostrar isso, um grupo de pessoas resolveu fazer um churrasco para moradores em situação de rua. No cardápio: 65 quilos de carne, arroz, feijão tropeiro e vinagrete. O almoço foi preparado para servir 200 refeições.
Solidariedade na praça; grupo faz churrasco para quem não tem lar
Segundo Paulo Vitor dos Santos, que é um dos organizadores do almoço comunitário, a intenção é oferecer não só alimentos, mas esperança para quem mais precisa. “Natal é isso: é compartilhar, é amar o próximo. Eu sei que, às vezes, é difícil deixar o nosso lar e vir para cá, mas alguém tem que fazer isso. Nós fazemos não para nós mesmos, mas para representar essa data tão especial.”
Wellington Santos de Jesus, de 26 anos, é uma pessoa em situação de rua. Apesar de ter conseguido um trabalho recentemente, ele ainda não conseguiu um lugar para morar. O jovem participou do churrasco na Costa Pereira e disse que essa é uma oportunidade de ter um momento de confraternização. “Muitas pessoas que estão em situação de rua não têm a oportunidade de ir para uma casa de recuperação. Com esse alimento, Deus toca no coração, e eles trazem para a gente. Nós vivemos de doações aqui”, relatou.
Além do churrasco, também houve doação de roupas e corte de cabelo gratuito para os participantes do almoço. A expectativa da organização era receber cerca de 120 pessoas e servir 200 refeições. Este é o quinto ano em que o grupo promove a ação na Praça Costa Pereira.