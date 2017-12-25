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NA COSTA PEREIRA

Solidariedade na praça: grupo faz churrasco para quem não tem lar

Ação tomou conta da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, e preparou cardápio para atender 200 refeições

Publicado em 25 de Dezembro de 2017 às 12:42

Publicado em 

25 dez 2017 às 12:42
Churrasco comunitário de Natal na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a solidariedade saiu de casa e foi o sentimento mais compartilhado neste Natal. Para mostrar isso, um grupo de pessoas resolveu fazer um churrasco para moradores em situação de rua. No cardápio: 65 quilos de carne, arroz, feijão tropeiro e vinagrete. O almoço foi preparado para servir 200 refeições.
Solidariedade na praça; grupo faz churrasco para quem não tem lar
Segundo Paulo Vitor dos Santos, que é um dos organizadores do almoço comunitário, a intenção é oferecer não só alimentos, mas esperança para quem mais precisa. “Natal é isso: é compartilhar, é amar o próximo. Eu sei que, às vezes, é difícil deixar o nosso lar e vir para cá, mas alguém tem que fazer isso. Nós fazemos não para nós mesmos, mas para representar essa data tão especial.”
Paulo Vitor dos Santos, um dos organizadores do churrasco na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Wellington Santos de Jesus, de 26 anos, é uma pessoa em situação de rua. Apesar de ter conseguido um trabalho recentemente, ele ainda não conseguiu um lugar para morar. O jovem participou do churrasco na Costa Pereira e disse que essa é uma oportunidade de ter um momento de confraternização. “Muitas pessoas que estão em situação de rua não têm a oportunidade de ir para uma casa de recuperação. Com esse alimento, Deus toca no coração, e eles trazem para a gente. Nós vivemos de doações aqui”, relatou.
Além do churrasco, também houve doação de roupas e corte de cabelo gratuito para os participantes do almoço. A expectativa da organização era receber cerca de 120 pessoas e servir 200 refeições. Este é o quinto ano em que o grupo promove a ação na Praça Costa Pereira.

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