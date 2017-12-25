Churrasco comunitário de Natal na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a solidariedade saiu de casa e foi o sentimento mais compartilhado neste Natal. Para mostrar isso, um grupo de pessoas resolveu fazer um churrasco para moradores em situação de rua. No cardápio: 65 quilos de carne, arroz, feijão tropeiro e vinagrete. O almoço foi preparado para servir 200 refeições.

Your browser does not support the audio element. Solidariedade na praça; grupo faz churrasco para quem não tem lar

Segundo Paulo Vitor dos Santos, que é um dos organizadores do almoço comunitário, a intenção é oferecer não só alimentos, mas esperança para quem mais precisa. “Natal é isso: é compartilhar, é amar o próximo. Eu sei que, às vezes, é difícil deixar o nosso lar e vir para cá, mas alguém tem que fazer isso. Nós fazemos não para nós mesmos, mas para representar essa data tão especial.”

Paulo Vitor dos Santos, um dos organizadores do churrasco na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Wellington Santos de Jesus, de 26 anos, é uma pessoa em situação de rua. Apesar de ter conseguido um trabalho recentemente, ele ainda não conseguiu um lugar para morar. O jovem participou do churrasco na Costa Pereira e disse que essa é uma oportunidade de ter um momento de confraternização. “Muitas pessoas que estão em situação de rua não têm a oportunidade de ir para uma casa de recuperação. Com esse alimento, Deus toca no coração, e eles trazem para a gente. Nós vivemos de doações aqui”, relatou.