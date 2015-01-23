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NA BR-101

Soldados da Polícia Militar ficam feridos após acidente durante perseguição

Os militares deram início à uma perseguição pelas ruas do bairro Laranjeiras Velha, na Serra

Publicado em 22 de Janeiro de 2015 às 22:48

Publicado em 

22 jan 2015 às 22:48
Dois soldados da Polícia Militar ficaram feridos durante uma perseguição a um veículo roubado na manhã desta quinta-feira, em Laranjeiras Velha, na Serra. A viatura onde os militares estavam bateu na traseira de uma carreta, na BR 101, por volta das 11h30. A PM fazia uma blitz preventiva, durante um patrulhamento de rotina em Planalto Serrano, quando um Fiat Idea preto, com dois homens dentro, furou o bloqueio e fugiu em alta velocidade.
Soldados da Polícia Militar ficam feridos após acidente durante perseguição

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