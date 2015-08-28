Soldado acusado de matar namorada é expulso da Polícia Militar

O soldado da Polícia Militar Itamar Rocha Lourenço Júnior, 21, acusado de matar a tiros a namorada Ana Clara Cabral, 19, em fevereiro deste ano, foi expulso da Corporação. A decisão foi divulgada no Boletim Geral da PM desta quinta-feira (27). Itamar respondia a um processo administrativo instaurado pela Corregedoria após ser preso pelo crime. Segundo o corregedor da PM, coronel Ilton Borges, o Comando Geral decidiu pelo desligamento do soldado por ele ter apresentado um comportamento que denegriu a imagem da instituição.

“Ele não reúne qualidades que são exigidas de um policial. Queremos policiais que enalteçam, pratiquem boas ações. Obtivemos relatos, durante o processo, de que ele era extremamente violento e já teria agredido a namorada fisicamente e verbalmente. Ele não agiu como um policial”, declarou.

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Segundo o corregedor, o envolvimento de Itamar na morte da namorada ficou comprovado pelo processo administrativo. Ele ressaltou que em nenhum momento o soldado tentou esclarecer o que aconteceu. “Ele não demonstrou interesse em esclarecer o caso, por isso a decisão de expulsá-lo foi correta. A partir de agora, ele não é mais policial, não ostenta esta posição. É o indivíduo Itamar, que não usa farda e não recebe salário”, destacou.

A decisão rompe qualquer ligação do jovem com a Polícia Militar do Espírito Santo, mas não impede que ele preste um novo concurso público para a instituição. Porém, o corregedor foi enfático ao dizer que o ingresso dele seria nulo: “Na Polícia Militar ele não ingressa mais”.