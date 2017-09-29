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CASO MILENA GOTARDI

Sogro de Milena foi citado em depoimento sobre grupo de extermínio

Esperidião Frasson chegou a ser indiciado no ano de 2003 pelo assassinato de sua cunhada, mas não foi denunciado pelo Ministério Público Estadual. Atualmente Esperidião é réu em um processo de um crime em Cariacica

Publicado em 29 de Setembro de 2017 às 20:23

Publicado em 

29 set 2017 às 20:23
Um depoimento de um policial militar, acusado de participar de um grupo de extermínio em vários municípios do Estado, datado de 2003, vai ser anexado ao inquérito policial que apura o assassinato da médica Milena Gottardi, segundo fontes ouvidas pela Rádio CBN Vitória. No depoimento, o soldado Victor Andres de Azevedo Paiva revela que participava do grupo e junto com os demais integrantes praticaram diversos homicídios e chacinas nos municípios de Serra, Cariacica, Aracruz, Colatina, Ibiraçu e Fundão. Na ocasião, o ex-sogro de Milena, Esperidião Frasson, foi indiciado por suspeita de participação no grupo de extermínio.
Sogro de Milena foi citado em depoimento sobre grupo de extermínio
Esperidião está preso desde o dia 21 deste mês. Ele é apontado pela polícia como um dos mandantes da morte de Milena, juntamente com o filho dele e ex-marido da médica, o policial civil Hilário Frasson, que também foi preso no mesmo dia.
Soldado Victor foi preso em 2003 por envolvimento na morte da cunhada de Esperidião, Lindonésia Frasson, em Ibiraçu. Ao prestar depoimento, ele revelou o nome de todas as pessoas envolvidas no grupo de extermínio e os crimes que o bando tinha cometido. Pouco tempo depois do ser preso, ele se matou na cela do Quartel da Polícia Militar.
No depoimento, Victor também falou que ele e outro policial militar executaram Lindonésia com dois disparos de arma de fogo. O crime teria sido encomendado por Esperidião pela quantia de R$ 4 mil. O ex-sogro de Milena chegou a ser indiciado pelo crime, mas não foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES). Todos os réus nesse processo foram absolvidos.
Atualmente, Esperidião é réu em um processo onde o grupo de extermínio teria assassinado a tiros Osmar Alves de Britto. O crime aconteceu em Cariacica, também no ano de 2003. Segundo denúncia do MPES, Esperidião contratou executores pela quantia de R$ 5 mil para matar Osmar, pois ele estava se relacionando com a ex-esposa de um sobrinho dele.
O advogado de Esperidião, Hiran Luiz da Silva, afirmou que não há porque esse depoimento ser incluído no inquérito, já que o crime atual não tem nenhuma relação com os casos de 2003. 

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