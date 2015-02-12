Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GRANDE OPERAÇÃO

Socorro às vítimas da explosão em plataforma no Estado mobiliza o Aeroporto de Vitória

Feridos foram transportados por meio de helicópteros até o terminal aéreo, de onde eram transferidos para hospitais da região em ambulâncias particulares e do Samu

Publicado em 11 de Fevereiro de 2015 às 22:53

Publicado em 

11 fev 2015 às 22:53
Após a divulgação da explosão no navio-plataforma da Petrobras na costa do Espírito Santo, o Aeroporto de Vitória foi cenário de uma intensa movimentação, numa operação de desembarque de vítimas resgatadas na FPSO São Mateus, no litoral de Aracruz, na tarde desta quarta-feira (11). Os feridos no acidente foram transportados por helicópteros, até o terminal aéreo, onde eram transferidos para ambulâncias que os levaram para receber atendimento em hospitais da Grande Vitória. Por volta das 15h30, pousou o primeiro helicóptero que socorria uma das vítimas. Cada aeronave conseguia transportar três passageiros por viagem. Até as 17h30, mais de dez ambulâncias entraram e saíram do aeroporto de Vitória. Apesar da operação de socorro das vítimas, segundo a Infraero o aeroporto operou normalmente.
Familiares de possíveis vítimas também estiveram no local em busca de informações, como Alana Rodrigues. Sem conseguir contato com o marido, que trabalha embarcado, ela ficou desesperada ao saber da explosão.
- Socorro às vitimas da explosão em plataforma no Estado mobiliza o Aeroporto de Vitória - CBNGAZ - 2.53s - 12-02-15.mp3
“Eu não consegui, não tenho notícia de nada. Nenhuma confirmação, nada. Meu marido trabalha no Porto de Vitória, e foi trabalhar em Aracruz. Disse que ia chegar hoje, 9 horas, e até agora nada”, disse à Rádio CBN Vitória.A vítimas do acidente são funcionários da BW Offshore, responsável por operara a plataforma alugada pela Petrobras. O prestador de serviços da BW, André Luiz Rosa Batista, afirmou que conhece a plataforma, que já trabalhou nela diversas vezes, e acredita que a manutenção estava em dia. Por isso, ficou surpreso ao saber da explosão.“O fato de estar em alto mar já é um grande risco. É preciso muita mobilização para trazer um ferido de lá para cá. Mas a plataforma trabalha com equipamentos extremamente seguros. Foi aquele percentual ínfimo de risco de acidentes. É muito improvável acontecer esse tipo de coisa”, declarou. O coordenador médico de uma das empresas que realizou o resgate, Christian Trajano, também esteve no aeroporto de Vitória.“A gente é de uma empresa que presta serviço para uma empresa offshore. A gente mobilizou as equipes para vir para cá. E nesse tipo de situação não tem muita informação, na verdade. À medida que as aeronaves foram chegando, fomos pegando informação com quem vinha de lá. Há de se considerar também o estado emocional das pessoas, então essas informações ainda não podem ser oficializadas”, contou.O Vitória Apart Hospital, que recebeu oito vítimas do acidente, deve se pronunciar na manhã desta quinta-feira (12) para divulgar o estado de saúde dos pacientes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados