Socorro às vítimas da explosão em plataforma no Estado mobiliza o Aeroporto de Vitória

Após a divulgação da explosão no navio-plataforma da Petrobras na costa do Espírito Santo, o Aeroporto de Vitória foi cenário de uma intensa movimentação, numa operação de desembarque de vítimas resgatadas na FPSO São Mateus, no litoral de Aracruz, na tarde desta quarta-feira (11). Os feridos no acidente foram transportados por helicópteros, até o terminal aéreo, onde eram transferidos para ambulâncias que os levaram para receber atendimento em hospitais da Grande Vitória. Por volta das 15h30, pousou o primeiro helicóptero que socorria uma das vítimas. Cada aeronave conseguia transportar três passageiros por viagem. Até as 17h30, mais de dez ambulâncias entraram e saíram do aeroporto de Vitória. Apesar da operação de socorro das vítimas, segundo a Infraero o aeroporto operou normalmente.

“Eu não consegui, não tenho notícia de nada. Nenhuma confirmação, nada. Meu marido trabalha no Porto de Vitória, e foi trabalhar em Aracruz. Disse que ia chegar hoje, 9 horas, e até agora nada”, disse à Rádio CBN Vitória.A vítimas do acidente são funcionários da BW Offshore, responsável por operara a plataforma alugada pela Petrobras. O prestador de serviços da BW, André Luiz Rosa Batista, afirmou que conhece a plataforma, que já trabalhou nela diversas vezes, e acredita que a manutenção estava em dia. Por isso, ficou surpreso ao saber da explosão.“O fato de estar em alto mar já é um grande risco. É preciso muita mobilização para trazer um ferido de lá para cá. Mas a plataforma trabalha com equipamentos extremamente seguros. Foi aquele percentual ínfimo de risco de acidentes. É muito improvável acontecer esse tipo de coisa”, declarou. O coordenador médico de uma das empresas que realizou o resgate, Christian Trajano, também esteve no aeroporto de Vitória.“A gente é de uma empresa que presta serviço para uma empresa offshore. A gente mobilizou as equipes para vir para cá. E nesse tipo de situação não tem muita informação, na verdade. À medida que as aeronaves foram chegando, fomos pegando informação com quem vinha de lá. Há de se considerar também o estado emocional das pessoas, então essas informações ainda não podem ser oficializadas”, contou.O Vitória Apart Hospital, que recebeu oito vítimas do acidente, deve se pronunciar na manhã desta quinta-feira (12) para divulgar o estado de saúde dos pacientes.