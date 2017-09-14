Sobreviventes de tragédia na BR 101 vão ao DML fazer corpo de delito

Os sobreviventes do acidente que matou 11 pessoas no último domingo na BR 101, em Mimoso do Sul, estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta quinta-feira (14), para fazer o exame de corpo de delito. Eles fazem parte do grupo de dança Bergfreunde, de Domingos Martins e estavam no micro-ônibus que foi incendiado depois que um caminhão carregado de placas de granito colidiu contra o veículo.

Nove pessoas sobreviveram ao acidente. Passaram pelo exame no DML de Vitória William José Mayer, Ana Paula Merscher, Bruna Neitzel, Natalia Herbst, Maria Leticia Ferreira da Silva, Ninive Degen de Carvalho e Nielson Ferreira Brzesky. Lorena Jahrine Dias ainda não fez o exame de corpo de delito porque teve alta do hospital nesta quinta, nem Anderson Merscher, que continua internado.

De acordo com o pai de Ninive, Rogério Carvalho, a empresa dona do ônibus que fazia o transporte do grupo de dança no dia do acidente ofereceu o traslado de Domingos Martins até Vitória para o grupo.

Rogério conta que está aliviado porque a filha não se machucou, mas triste por causa dos amigos que não tiveram a mesma sorte. Nínive conseguiu sair pela janela do micro-ônibus antes dele começar a pegar fogo. Ele conta que foi a própria filha quem ligou para ele e avisou sobre o acidente. “Ela estava com o telefone na mão, o colega dela, o Willian, a chamou, gritou e ela pulou a janela”, contou.

De acordo com superintendente de Polícia Técnico-Científica, delegado Danilo Bahiense, todos os sobreviventes precisam passar pelo exame de corpo de delito para que os resultados sejam anexados ao inquérito policial. Ele explica que quem for indiciado vai responder pelas mortes e também pelas lesões. “A pessoa que vai responder o processo será indiciada por homicídio e lesão corporal. Dos 20, 11 morreram, então, são nove lesões corporais”, contou.