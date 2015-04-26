Sobrevivente de terremoto: família espera que empresário capixaba retorne ao Brasil nesta segunda-feira

A família do empresário capixaba Marcelo Gama, 42 anos, que escapou ileso do forte terremoto que matou mais de 2,3 mil pessoas no Nepal, neste final de semana, vive a expectativa do retorno dele para casa o mais breve possível. A esposa de Marcelo, a jornalista Fernanda de Albuquerque, 36 anos, diz que o marido pode voltar ao Brasil nesta segunda-feira (27).

Marcelo obteve um cartão de embarque aéreo, neste domingo (26), para sair do país asiático. O empresário gravou um vídeo com imagens que mostram a destruição em Katmandu, capital do Nepal.

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“A cidade está com muitos desabrigados e muita gente com medo de voltar para as casas. Estivemos aqui nesta área há dois dias e hoje está tudo destruído”, disse Marcelo na gravação - assista abaixo.

Um tremor de magnitude 7,8 atingiu o Nepal no último sábado (25). Neste domingo, outro terremoto, desta vez de 6,7, voltou a tremer o país. Várias edificações foram destruídas. O empresário capixaba foi à Índia na semana passada para participar de uma feira de turismo, já que ele é proprietário de uma empresa neste ramo. Após a feira, Marcelo foi ao Nepal para passear.IlesoSegundo a esposa, que está em Vitória com as duas filhas do casal, uma menina de três anos e outra de três meses, Marcelo estava dentro de um templo no momento do terremoto. O templo desabou, mas ele conseguiu correr e escapar.“Ele estava dentro de um templo quando sentiu os tremores. Eles estavam com um guia e conseguiram sair correndo, desesperados. Ele me disse que, dois minutos depois, o templo foi abaixo, inclusive com gente embaixo, nos escombros, foi muito agoniante. O tremor mesmo durou só um minuto mas gerou este estrago todo”, contou Fernanda à Rádio CBN Vitória.

Após o terremoto, a família está apreensiva para o retorno de Marcelo e já o considera um sobrevivente desta tragédia. “Estou contando os segundos para ele chegar, a gente não sabe a hora e nem quando ele chega, porque é muito longe. Foram mais de dois mil mortos e ele escapou ileso, não deixa de ser um sobrevivente”, falou a esposa.