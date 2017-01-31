Subiu para três o número de mortes causadas por febre amarela no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirma dois casos, sendo um homem de Ibatiba e outro de Pancas, que teve a causa da morte confirmada nesta terça-feira (31). Além disso, um outro homem, que era morador de Ibatiba, morreu em um hospital de Manhuaçu, em Minas Gerais. O hospital confirma que a febre amarela é a causa do óbito. A Sesa ainda não oficializou esse caso.

No momento, outras seis mortes são investigadas pela Secretaria. O óbito divulgado nesta terça é de um homem que era morador de Pancas e que estava internado no Hospital Dório Silva, na Serra. Ele morreu no dia 23 de janeiro. A outra morte que já havia sido informada pela Sesa é de um homem de Ibatiba.

Your browser does not support the audio element. Sobe para três o número de capixabas mortos por febre amarela

Já o caso ainda não oficializado é o do pedreiro Albenes da Silva Azevedo, que tinha 33 anos. O Hospital César Leite, da cidade de Manhuaçu, afirma que a morte foi causada por febre amarela.

A Secretaria de Saúde investiga 43 quadros suspeitos da doença no Estado. No total, 11 casos já foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo dois óbitos contabilizados pela Sesa, sete pessoas que receberam alta hospitalar e duas que estão internadas com quadro clínico estável.

Tom tranquilizador

O pesquisador do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcellos, veio ao Espírito Santo para acompanhar a situação da febre amarela no Estado. Vasconcellos já esteve em Angola, na África, quando o país registrou um surto de febre amarela urbana.

O pesquisador fala em um tom tranquilizador e diz que improvável que haja uma evolução da doença para a zona urbana da Grande Vitória por conta das baixas taxas de infestação de Aedes aegypti.

“Os índices de infestação no Brasil são muito pequenos quando comparados com países da África onde temos registrado febre amarela urbana. Tradicionalmente, a febre amarela nunca foi transmitida com eficiência pelo Aedes aegypti. As medidas no sentido de evitar qualquer possibilidade de introdução do vírus na área urbana têm sido tomadas. Então, eu acho que o risco é quase nulo de ocorrer a urbanização”, disse.