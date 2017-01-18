Sobe para seis o número de suspeitas de febre amarela no Espírito Santo

Aumentou para seis o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, na tarde desta quarta-feira (18), após reunião com prefeitos e secretários de Saúde de 26 municípios capixabas que terão prioridade na vacinação. O Estado já recebeu 350 mil doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde.

Até a última terça-feira (17), o Espírito Santo tinha quatro casos suspeitos de febre amarela. A Secretaria não informa em quais municípios esses casos estão sendo investigados. No entanto, algumas secretarias municipais já confirmaram as suspeitas.

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Um desses municípios é Conceição do Castelo, no Sul do Estado. O prefeito Christiano Spadetto, no entanto, afirma que é provável que o caso que está sendo investigado no município não seja de febre amarela por conta do quadro clínico do paciente.

“O caso dele foi piorando, a situação dele foi ficando complicada e nós resolvemos transferi-lo para Vitória. Chegando aqui, o caso se estabilizou e as pessoas que estão cuidando do paciente não estão com suspeita de febre amarela”, afirmou.

Segundo o prefeito, as vacinas enviados pelo Ministério da Saúde devem começar a ser disponibilizadas em Conceição do Castelo já neste fim de semana.

Oito mortes em MG

Mesmo com a confirmação feita nesta quarta-feira de oito mortes causadas pela doença em Minas Gerais, o secretário de Saúde do Espírito Santo, Ricardo de Oliveira, afirma que a estratégia de vacinação não vai mudar no Estado. “A nossa estratégia já está montada e só vai mudar se aparecer algum caso no Espírito Santo, o que, até agora, não aconteceu”, disse.

Vacinação no ES

Os municípios que terão prioridade no recebimento das doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde são aqueles que estão na divisa com Minas Gerais ou próximos dessa região. As doses serão disponibilizadas para as populações dos 26 municípios com prioridade de vacinação na medida em que forem recebidas nas cidades.