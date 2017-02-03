Sobe para quatro o número de mortes por febre amarela no Espírito Santo

Subiu para quatro o número de mortes por febre amarela no Espírito Santo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Outras oito mortes estão sob investigação, aguardando resultados laboratoriais. Dos óbitos confirmados pela doença, três foram de moradores de Ibatiba, na Região do Caparaó Capixaba, e um de Pancas, na Região Noroeste do Estado.

Há confirmação até o momento de 14 casos de febre amarela no Espírito Santo, sendo a maioria em Ibatiba, mas com registros ainda em Baixo Guandu, Brejetuba, Colatina, Conceição do Castelo, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Pancas.

O Estado recebeu nesta sexta-feira (3) 300 mil novas doses para vacinação cautelar contra a febre amarela em 60 municípios e outros em que há pessoas que vão viajar para áreas de risco. De acordo com a Sesa, outras 500 mil foram solicitadas e devem chegar na próxima terça-feira (07) no Estado. Segundo o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, a demanda por vacinação em alguns municípios está diminuindo e não há previsão de novos pedidos ao Governo Federal.

“Não vamos ficar pedindo vacina se não tem demanda. Nós vamos fazer uma avaliação dessa sobra de vacina para alocar onde tem demanda. Se sobrou vamos colocar onde tem. Enquanto tiver demanda vamos oferecer vacinas”, pondera o secretário.

Reforço dos Bombeiros

Quanto a vacinação, na próxima semana, o Corpo de Bombeiros vai auxiliar na imunização cautelar em 60 municípios. De acordo com o comandante geral da corporação, Marcelo Disep, serão 55 militares enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos. “Como são profissionais da área da saúde, eles podem fazer vacinação, fazer triagem e orientar quem não pode ser vacinados. Estão prontos para apoiar a Secretaria de Saúde e os municípios de forma a dar celeridade ao processo de vacinação”, acrescenta.