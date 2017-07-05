Sobe para quatro número de mortes causadas por 'supergripe' no ES

Subiu para quatro o número de mortes causadas neste ano pela gripe H3N2 no Espírito Santo, a chamada “supergripe”. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). No total, foram registrados 42 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causados pela H3N2. O Estado não confirma os municípios onde as mortes ocorreram.

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Além disso, a Sesa também registrou um caso de Influenza A (não subtipado) e sete de Influenza B. Somando todos os quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave causados por alguma gripe e contabilizados pela secretaria, o número de casos saltou para 50 no Espírito Santo em 2017, incluindo as quatro mortes ocasionadas por H3N2.

Até o início de junho, haviam sido confirmados 20 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por gripe, sendo 12 por H3N2, quatro por Influenza A não subtipado e quatro por Influenza B. Naquele momento, haviam duas mortes ocasionadas por H3N2.

A médica infectologista Rubia Miossi explica que o vírus da gripe H3N2 é mais difícil de ser transmitido por conta de características do próprio vírus. Mesmo assim, ela ressalta que a prevenção é necessária. Entre as medidas que podem ser tomadas, a médica indica que é necessário lavar as mãos com frequência e evitar lugares fechados.

Rubia Miossi explica como se dá o contágio. “É recomendado lavar muito bem as mãos porque a gente pode colocar as mãos em algum lugar que tenha esse vírus, levar até o nariz ou a boca e se contaminar. Ele também é um vírus de transmissão respiratória. Então, se uma pessoa aspirar gotículas de um espirro de outra pessoa, isso é suficiente para pegar o vírus também”, explicou.