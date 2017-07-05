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SAÚDE

Sobe para quatro número de mortes causadas por 'supergripe' no ES

Os sintomas da H3N2 são os mesmos de outros tipo de gripe. Entre eles, estão febre, dor no corpo, coriza e tosse. Em casos mais graves, a doença pode causar falta de ar e até mesmo levar a morte

Publicado em 05 de Julho de 2017 às 18:25

Publicado em 

05 jul 2017 às 18:25
Subiu para quatro o número de mortes causadas neste ano pela gripe H3N2 no Espírito Santo, a chamada “supergripe”. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). No total, foram registrados 42 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causados pela H3N2. O Estado não confirma os municípios onde as mortes ocorreram.
Sobe para quatro número de mortes causadas por supergripe no ES
Além disso, a Sesa também registrou um caso de Influenza A (não subtipado) e sete de Influenza B. Somando todos os quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave causados por alguma gripe e contabilizados pela secretaria, o número de casos saltou para 50 no Espírito Santo em 2017, incluindo as quatro mortes ocasionadas por H3N2.
Até o início de junho, haviam sido confirmados 20 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por gripe, sendo 12 por H3N2, quatro por Influenza A não subtipado e quatro por Influenza B. Naquele momento, haviam duas mortes ocasionadas por H3N2.
A médica infectologista Rubia Miossi explica que o vírus da gripe H3N2 é mais difícil de ser transmitido por conta de características do próprio vírus. Mesmo assim, ela ressalta que a prevenção é necessária. Entre as medidas que podem ser tomadas, a médica indica que é necessário lavar as mãos com frequência e evitar lugares fechados.
Rubia Miossi explica como se dá o contágio. “É recomendado lavar muito bem as mãos porque a gente pode colocar as mãos em algum lugar que tenha esse vírus, levar até o nariz ou a boca e se contaminar. Ele também é um vírus de transmissão respiratória. Então, se uma pessoa aspirar gotículas de um espirro de outra pessoa, isso é suficiente para pegar o vírus também”, explicou.
Segundo a médica, os sintomas da H3N2 são os mesmos de outros tipo de gripe. Entre eles, estão febre, dor no corpo, coriza e tosse. Em casos mais graves, a doença pode causar falta de ar e até mesmo levar a morte.

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