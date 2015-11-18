Sobe para 17 a lista de municípios com racionamento de água no Espírito Santo

Dentro do contexto da crise hídrica, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) incluiu Colatina e de Marilândia na lista dos municípios que estão em situação extremamente crítica, o que fez subir para 17 o número de cidades obrigadas a racionar água, de acordo com resoluções da Agerh que são válidas até este sábado (21). No entanto, o presidente da Agência, Paulo Paim, indicou que é provável que as resoluções sejam prorrogadas.

“Eu tenho quase certeza, hoje, a três dias do fim da semana, de que nós vamos ser obrigados a reeditar as resoluções por mais 30 dias”, disse o presidente à Rádio CBN Vitória. De acordo com Paulo Paim, é possível que sejam revistas as situações de alguns municípios. O presidente da agência destacou que, atualmente, o panorama é mais delicado nas cidades do Norte do Estado.

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A inclusão de Colatina e de Marilândia na lista de cidades em situação extremamente crítica significa que esses locais só podem captar água para consumo humano e animal, de acordo com a resolução 006/2015 da Agerh. A captação de água para atividades como indústria e irrigação agrícola fica totalmente paralisada.

Em Colatina, a situação foi agravada por conta da lama de rejeitos de minério que causará interrupção de captação de água no Rio Doce. Mesmo que alternativas já estejam em andamento no município, como a perfuração de poços artesianos e a captação de água em lagoas da região, o presidente da Agerh, Paulo Paim, considera que o consumo humano e animal devem ser priorizados em relação a outras atividades.

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