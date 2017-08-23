Sob protestos, Doria recebe título de cidadão vilavelhense

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), chegou à Câmara Municipal da cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, sob protestos nesta quarta-feira (23). Manifestantes criticavam o fato de o político receber o título de cidadão vilavelhense sem nunca ter estado no município.
Um grupo de pessoas que estava em frente à sede do Legislativo municipal não concordava com a honraria concedida ao tucano. Para o integrante da Frente Povo Sem Medo, Carlos Pereira de Araújo, Doria não devia ter recebido o título de cidadão vilavelhense. “Ele nunca fez nada por Vila Velha e esse título é dado à pessoa que faz algo de digno, de importante para o município".
Sob protesto, Doria recebe título de cidadão vilavelhense
Telmo Sodré era outro manifestante que criticava a postura dos vereadores de homenagear o prefeito de São Paulo. Para ele, a medida é eleitoreira e tem o objetivo de promover o nome de Doria como um possível candidato do PSDB à presidência. “As figuras antigas que eles têm não possuem nenhum potencial político mais. Aí, estão fabricando esse rapaz”, comentou.
Após receber o título concedido pela Câmara de Vereadores, João Doria minimizou os protestos e disse que o grupo era uma pequena minoria. Em relação às críticas dos manifestantes, o prefeito de São Paulo disse que o fato de nunca ter estado em Vila Velha anteriormente não é algo que impeça a honraria.
“Quantos bandidos já estiveram nesta cidade? E, pelo fato de terem estado aqui, vão merecer essa homenagem? É simplesmente por causa disso? Ou alguém que não esteve, mas ajudou, não pode ser homenageado?”, disse.
João Doria entrou na Câmara de Vila Velha pelos fundos do prédio, longe de qualquer contato com o público e sob um forte esquema de segurança montado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal.