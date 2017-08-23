Sob protestos, Doria recebe título de cidadão vilavelhense

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), chegou à Câmara Municipal da cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, sob protestos nesta quarta-feira (23). Manifestantes criticavam o fato de o político receber o título de cidadão vilavelhense sem nunca ter estado no município.

Um grupo de pessoas que estava em frente à sede do Legislativo municipal não concordava com a honraria concedida ao tucano. Para o integrante da Frente Povo Sem Medo, Carlos Pereira de Araújo, Doria não devia ter recebido o título de cidadão vilavelhense. “Ele nunca fez nada por Vila Velha e esse título é dado à pessoa que faz algo de digno, de importante para o município".

Your browser does not support the audio element. Sob protesto, Doria recebe título de cidadão vilavelhense

Telmo Sodré era outro manifestante que criticava a postura dos vereadores de homenagear o prefeito de São Paulo. Para ele, a medida é eleitoreira e tem o objetivo de promover o nome de Doria como um possível candidato do PSDB à presidência. “As figuras antigas que eles têm não possuem nenhum potencial político mais. Aí, estão fabricando esse rapaz”, comentou.

Após receber o título concedido pela Câmara de Vereadores, João Doria minimizou os protestos e disse que o grupo era uma pequena minoria. Em relação às críticas dos manifestantes, o prefeito de São Paulo disse que o fato de nunca ter estado em Vila Velha anteriormente não é algo que impeça a honraria.

“Quantos bandidos já estiveram nesta cidade? E, pelo fato de terem estado aqui, vão merecer essa homenagem? É simplesmente por causa disso? Ou alguém que não esteve, mas ajudou, não pode ser homenageado?”, disse.