"Só tenho que agradecer", diz porteiro homenageado por salvar criança

O porteiro Alex Sandro dos Santos, 42 anos, foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros por ter
na piscina de um condomínio na
. Na tarde desta terça-feira (22), ele recebeu das mãos do comandante-geral da corporação, coronel Cerqueira, o Certificado de Ato Heroico.
Durante a homenagem, o porteiro ficou bastante emocionado.“É uma sensação muito agradável receber um certificado de uma corporação como o Corpo de Bombeiros. Eu só tenho que agradecer por este momento”, contou.
O resgate feito por Alex Sandro aconteceu na noite do último sábado (19). A criança estava brincando no playground do condomínio, quando a tia dela saiu para buscar água. As imagens do circuito de segurança
mostram que o menino então pulou a grade, entrou na piscina de crianças, saiu de lá e entrou na piscina de adulto e começou a se afogar.
Mesmo tendo outras pessoas na piscina, foi Alex Sandro quem visualizou, de longe, a criança já submersa. Ele correu e puxou o menino para fora da água. As câmeras do condomínio registraram o salvamento e o vídeo viralizou em todo país, como o próprio porteiro explicou após tantos contatos. “Não pensei que tivesse essa repercussão nacional, mas isso foi importante porque alerta sobre a segurança na área de piscina, pais e familiares precisam redobrar a atenção”, disse.
ATENÇÃO
De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alex Sandro foi um herói, pois, como porteiro, estava atento e salvou a vida do menino. “Essa é uma tarefa ligada a missão do Corpo de Bombeiros, que é salvar vidas. Ele, naquele momento, atuou como um bombeiro e salvou uma vida”, destacou.
Coronel Cerqueira destaca que os pais precisam ficar atentos para evitar afogamentos de crianças. Seja na piscina, praia ou cachoeira, os pequenos não podem ficar sozinhos, nem por um minuto. Ele ressalta que até dentro de casa as crianças pequenas podem se afogar.
“Cozinha e banheiro não são lugares de criança. Com o vaso sanitário aberto a criança pode se debruçar e não conseguir voltar. Outro problema é o banho no balde de ofurô: mesmo com pouca água, a criança pode cair e não conseguir se levantar, aspirar a água e vir a óbito”.
Cuidados
Crianças devem brincar na piscina infantil
A piscina deve dar altura para criança, ou seja, ela precisa colocar o pé no chão
O responsável deve monitorar a criança
Nunca deixe uma criança sozinha na piscina, mesmo que outras crianças estejam por lá
Coloque boia nas crianças
A boia pode ser de braço, cintura ou colete, mesmo assim, precisa haver o monitoramento de um adulto
Procure saber se o ralo da piscina tem tela de proteção
O ralo da piscina pode sugar os pés ou cabelo da criança. A tela de proteção evita esse tipo de acidente
Como resgatar alguém que está se afogando
Jogue uma bola, prancha ou pedaço de madeira para a pessoa agarrar. No caso de criança, ela pode ser resgatada pelo braço.
O que fazer após retirar a criança da água
Acione o Samu ou Corpo de Bombeiros. Procure saber se alguém que está no local sabe fazer as manobras de reanimação com massagem cardíaca e respiração boca a boca.
