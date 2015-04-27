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'Só o que tenho feito é chorar e orar', diz mãe de capixaba no Nepal

A mãe da capixaba Camila Matiello Redins, de 33 anos, contou na manhã desta segunda-feira (27) sobre o medo de o governo brasileiro não abrigar a filha que está sem comunicação no Nepal desde o terremoto que abalou o país asiático no último sábado

Publicado em 27 de Abril de 2015 às 13:32

Publicado em 

27 abr 2015 às 13:32
A mãe da capixaba Camila Matiello Redins, de 33 anos, contou na manhã desta segunda-feira (27) sobre o medo de o governo brasileiro não abrigar a filha que está sem comunicação no Nepal desde o terremoto que abalou o país asiático no último sábado.
Flash - Leandro Nossa - Mãe de capixaba desaparecida terremoto Nepal - 27-04-15
Laurany Marcia Matiello Redins, moradora de Vitória, explica que a filha entrou no Nepal com passaporte italiano e, por isso, não conta na lista de contatos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
"Só vou ficar segura quando estiver com camila. Ainda não entrei em contato com o governo. Só o que tenho feito é chorar, chorar e orar. Eu me sinto perdida sem saber notícias dela".
O último contato entre Camila e os pais da capixaba foi na sexta-feira, através de mensagens trocadas em um aplicativo de celular. Desde então, familiares estão angustiados com a falta de notícias dela.
Nesta manhã, Laurany contou que recebeu informação de que uma amiga da filha havia entrado em contato com Camila por telefone. Mas para Laurany, a informação é insuficiente para acalmá-la.
"As pessoas me cobram  que deveria fica mais calma. Uma coisa é saber (da filha) de outras pessoas. Outra é falar com ela. Pela voz, pelo jeito de falar, é possível perceber se está bem. Só quero minha filha de volta. Ela tirou várias fotos em que estava extremamente feliz. Fazia tudo o que estava programado", disse Laurany ao CBN Vitória.
Camila é formada em Desenho Industrial e trabalha há dez anos com Recursos Humanos em uma empresa de Londres, na Inglaterra. A capixaba está de férias no Nepal desde o dia 16 de abril, realizando o sonho antigo de conhecer o país.

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