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VIOLÊNCIA

"Só espero que a justiça de Deus e dos homens seja feita", diz filha de faxineira agredida

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29). A faxineira foi agredida com socos e pontapés pelo bacharel em direito, Bertrand Aron Vibert Franceschi

Publicado em 30 de Dezembro de 2016 às 13:16

Publicado em 

30 dez 2016 às 13:16
“Não tenho o que falar. Só espero que a justiça de Deus e dos homens seja feita”. Essas são as palavras de uma das filhas da faxineira Creonice Coutinho dos Santos, 43, que foi espancada por um morador do prédio onde trabalhava, na Praia do Canto, em Vitória. O responsável pelas agressões é o bacharel em direito, Bertrand Aron Vibert Franceschi.
O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29). As câmeras de videomonitoramento do prédio mostram o momento em que Bertrand chega de carro no local visivelmente alterado. Após deixar o veículo, ele cai e entra em convulsão. Ao voltar a si ele parte para cima da vítima, que tentava ajudá-lo, com socos e pontapés. A faxineira desmaia, mas as agressões continuam.
Só espero que a justiça de Deus e dos homens seja feita, diz filha de faxineira agredida
Inconformada, a filha de Creonice, que não quis se identificar, disse que a mãe já trabalhava no local há cinco anos e que era querida pelos moradores e nunca teve problemas com nenhum deles. “Não tem justificativa. Minha mãe não fez nada. Ela só tentou ajudá-lo. Quando ela tentava socorrê-lo, ele acordou do nada e começou com as agressões”, comenta.
Creonice teve alta na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a filha, a zeladora passou por exames e ainda se queixava de dores na cabeça e nas costas. No corpo, ficaram as marcas da violência. “Ficaram muitos hematomas nos braços e na orelha. Ela ficou muito machucada”, relatou a filha.
Após passar a noite no hospital, a faxineira foi direto para a Delegacia prestar depoimento sobre o ocorrido. Já Bertrand, responsável pelo ataque foi encaminhado para o Centro de Detenção provisória de Viana nesta sexta-feira (30). Em depoimento à polícia, ele admitiu ter comprado 15 pinos de cocaína e que consumiu alguns.

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