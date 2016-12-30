"Só espero que a justiça de Deus e dos homens seja feita", diz filha de faxineira agredida

“Não tenho o que falar. Só espero que a justiça de Deus e dos homens seja feita”. Essas são as palavras de uma das filhas da faxineira Creonice Coutinho dos Santos, 43, que foi espancada por um morador do prédio onde trabalhava, na Praia do Canto, em Vitória. O responsável pelas agressões é o bacharel em direito, Bertrand Aron Vibert Franceschi.

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29). As câmeras de videomonitoramento do prédio mostram o momento em que Bertrand chega de carro no local visivelmente alterado. Após deixar o veículo, ele cai e entra em convulsão. Ao voltar a si ele parte para cima da vítima, que tentava ajudá-lo, com socos e pontapés. A faxineira desmaia, mas as agressões continuam.

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Inconformada, a filha de Creonice, que não quis se identificar, disse que a mãe já trabalhava no local há cinco anos e que era querida pelos moradores e nunca teve problemas com nenhum deles. “Não tem justificativa. Minha mãe não fez nada. Ela só tentou ajudá-lo. Quando ela tentava socorrê-lo, ele acordou do nada e começou com as agressões”, comenta.

Creonice teve alta na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a filha, a zeladora passou por exames e ainda se queixava de dores na cabeça e nas costas. No corpo, ficaram as marcas da violência. “Ficaram muitos hematomas nos braços e na orelha. Ela ficou muito machucada”, relatou a filha.