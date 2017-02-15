Hospitais pararam de atender, aulas foram suspensas, lojas fecharam as portas, agências bancárias não funcionaram. Nas ruas poucos carros. Ônibus deixaram de circular e milhares de passageiros ficaram a pé. Ao longo de uma semana de paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, andar pelas cidades da Grande Vitória se transformou em uma grande aventura. A cada esquina, uma surpresa. Os criminosos descobriram rápido a ausência da polícia e uma série de casos de violência ganhou força e deixou a população acuada.

Estimativas da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES) apontam que mais de 300 lojas foram alvo de criminosos. O prejuízo material chega aos R$ 25 milhões de reais para os comerciantes.

Your browser does not support the audio element. Especial 3 - Diony Silva - Situação de caos na segurança pública causa prejuízos irreversíveis na vida do capixaba - 14-02-17

Na Glória, em Vila Velha, diversos estabelecimentos comerciais foram saqueados. Depois de três dias com a loja fechada, a empresária Amel Abul, resolveu arriscar. “Os dias tem sido muito ruins com a ausência de guardas e sem ninguém para entrar na loja. Com certeza pelo menos um quarto de nossas vendas foi para o ralo e isso não se recupera mais”, lamentou.

Para o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcre, o mês de fevereiro vai fechar com saldo negativo no setor. “O comércio deixou de faturar uma média de R$50 milhões por dia, o que ultrapassa os R$ 300 milhões em prejuízo. Além desses problemas de quebra-quebra e roubo, o povo capixaba ficou preso em casa, provocando um caos também para nossa economia”, avaliou.

Criminosos armados ameaçaram atear fogo em ônibus e impediram que motoristas entrassem em alguns bairros da Serra. Para garantir a segurança dos trabalhadores, a determinação do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) foi retornar com os veículos para as garagens. Uma cobradora que acabava de iniciar o turno, foi informada de que deveria voltar para casa. “Mandaram voltar porque teve toque de recolher em Laranjeiras. A gente tinha saído com escala de domingo, mas agora está tudo parado mesmo”, afirmou.

Durante quase uma semana, os ônibus não funcionaram dentro da normalidade, prejudicando diariamente 650 mil pessoas, segundo informações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb).

Na quinta-feira (09), Pedro Paulo Sherer, foi a pé até o terminal do Ibes, em Vila Velha, para checar se o serviço estava funcionando. A esposa dele, que é cuidadora de idosos, precisava justificar a ausência no trabalho. “A patroa queria que ela comprovasse os motivos para não ir para o serviço, por isso, vim fazer umas fotos. Olha ai como está! O terminal está vazio!”, afirmou.

Se andar a pé foi difícil, imagina para quem precisou de atendimento médico. No dia 05 de fevereiro, o Pronto Atendimento do Trevo, em Cariacica, amanheceu com as portas fechadas. Durante a madrugada, médicos e pacientes viveram momentos de terror, como relata uma idosa que estava acompanhando a irmã doente: “Ninguém teve sossego aqui. Chegaram dois esfaqueados, depois chegaram mais três baleados. Invadiram o PA, roubaram a televisão da pediatria e para fechar as portas foi uma dificuldade”, desabafou.

Vidas ceifadas

A insegurança custou a vida de Daniel do Nascimento de 16 anos. Ele tinha paralisia cerebral e era o irmão mais novo de Luiz Carlos do Nascimento Trindade, 32 anos, morador de Vila Merlo, em Cariacica. “Meu irmão era uma criança especial. Até então sempre que minha mãe ligava para o Samu eles vinham e levavam ele, mas dessa vez eles disseram que não podiam fazer nada porque não tinha segurança para ir até o local socorrer meu irmão. Quando a gente conseguiu um carro para levar ele no hospital já não teve jeito, ele veio a óbito. Meu irmãozinho”, lamentou.

A mãe de Luiz Carlos ainda está em estado de choque e preferiu não conversar com a reportagem. “Olha a situação que a gente está! Na minha família está todo mundo sem chão. A vida da minha mãe era cuidar daquela criança e agora, como ela vai ficar?” diz indignado.