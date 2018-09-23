Sítio Histórico do Queimado vai virar museu a céu aberto

Sítio Histórico do Queimado Crédito: Eduardo Dias

Local marcado pela luta dos escravos pela liberdade, na metade do Século XIX, o Sítio Histórico do Queimado, na Serra, vai virar museu a céu aberto. Palco da histórica insurreição liderada pelos heróis Chico Prego, João da Viúva e Elisiário, em 1849, o Sítio Histórico foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1993. A expectativa agora é que com a restauração das ruínas, os visitantes possam conhecer um pouco mais da história da cidade. Os trabalhos devem começar em novembro próximo e terminar até o final do primeiro semestre de 2019.

O sítio abriga as ruínas da Igreja de São José do Queimado, mas atualmente o local está tomado por muito mato e cabos de aço são usados para sustentar a histórica construção e evitar novos desabamentos. Até pichações são vistas nas paredes da antiga igreja.

O secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Alessandre Motta, explicou que o para garantir a preservação da identidade do patrimônio histórico e cultural, nada será retirado nem construído no local. “Serão feitos ajustes na estrutura, para garantir a sustentação da igreja, permitindo que as pessoas visitem as ruínas em segurança. Queremos que as pessoas sejam orientadas por guias turísticos e conheçam a história do Queimado”, contou.

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A região das ruínas do Queimado é muito frequentada por esportistas, que aproveitam as características da região para trilhas. Um grupo com mais de 20 ciclistas visitava o local neste domingo (23). Mauro Júlio, integrante do grupo, contou que as mudanças previstas vão acabar com a aparência de abandono. "É lamentável deixar acabar tudo dessa forma. Já passou da hora de ter uma restauração", opinou o ciclista.

Registros históricos apontam que a Insurreição do Queimado aconteceu em 19 de março de 1849. Escravos se revoltaram por causa de uma promessa do frei italiano Gregório José Maria de Bené. Se os escravos construíssem a igreja de São José, teriam alforria, mas isso não aconteceu.

A insurreição foi um movimento tão forte que para contê-la foram necessárias forças vindas do estado do Rio de Janeiro, além das capixabas. Os escravos Chico Prego, João da Viúva e Elisário foram apontados como líderes do movimento.

Os rebelados foram presos e julgados, cinco deles condenados à morte. Um dos líderes da Revolta, Elisiário, escapou da cadeia e refugiou-se nas matas do Morro do Mestre Álvaro e nunca mais foi recapturado. Chico Prego foi capturado e enforcado, em 11 de janeiro de 1850.

O secretário de Cultura da Serra informou que entre abril e maio deste ano, especialistas em arqueologia trabalharam no local com o objetivo de encontrar artefatos da época dos escravos, como vasos e quadros, mediante autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Tudo o que foi encontrado já está no Museu Histórico da Serra para restauração. O terreno do sítio histórico, que antes era particular, foi doado para a prefeitura da Serra em 2015.