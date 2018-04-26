Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MENOS TEMPO

Site para agilizar a abertura de empresas no ES já está disponível

Intenção da criação do site e do Escritório do Empreendedor é reduzir o tempo e a burocracia para a abertura de novas empresas capixabas

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 15:21

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

26 abr 2018 às 15:21
O Escritório do Empreendedor vai funcionar no prédio da Junta Comercial, na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Já estão disponíveis para os empreendedores capixabas duas novas ferramentas que pretendem agilizar a abertura de pequenas e médias empresas do estado. Foram lançados na manhã desta quinta-feira (26) o site Simplifica ES e também o Escritório do Empreendedor, que vai funcionar no prédio da Junta Comercial, na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória.
Site para agilizar abertura de empresas no ES já está disponível
O objetivo do site e do local de atendimento presencial é diminuir as burocracias existentes na abertura de novos negócios. Atualmente, o tempo médio para a abertura de uma empresa de porte médio no Espírito Santo é de 110 dias. Com as mudanças, esse tempo pode ser reduzido para até 24 dias.
A coordenadora do portal simplifica ES, Solange Lube, falou fez sua avaliação sobre as novas alternativas dadas aos empreendedores.
"É de fundamental importância, porque o estado passa a assumir esse papel de integrador dos órgãos para facilitar a legalização e a abertura de novas empresas. Nesse portal, existe a possibilidade de fazer a abertura da empresa toda online, solicitando alvarás e licenças, pagando as taxas pelo portal", avaliou Solange Lube.
No site, os empreendedores terão contato direto com os órgãos responsáveis pelo registro e legalização de sua empresa, como a Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O endereço do site é o www.simplifica.es.gov.br
O escritório do empreendedor será usado para esclarecer dúvidas e repassar orientações sobre as etapas do processo de constituição, alteração e extinção de uma empresa. O atendimento será de segunda à sexta-feira, de 9h às 17h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados