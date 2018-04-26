Site para agilizar a abertura de empresas no ES já está disponível

O Escritório do Empreendedor vai funcionar no prédio da Junta Comercial, na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Já estão disponíveis para os empreendedores capixabas duas novas ferramentas que pretendem agilizar a abertura de pequenas e médias empresas do estado. Foram lançados na manhã desta quinta-feira (26) o site Simplifica ES e também o Escritório do Empreendedor, que vai funcionar no prédio da Junta Comercial, na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória.

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O objetivo do site e do local de atendimento presencial é diminuir as burocracias existentes na abertura de novos negócios. Atualmente, o tempo médio para a abertura de uma empresa de porte médio no Espírito Santo é de 110 dias. Com as mudanças, esse tempo pode ser reduzido para até 24 dias.

A coordenadora do portal simplifica ES, Solange Lube, falou fez sua avaliação sobre as novas alternativas dadas aos empreendedores.

"É de fundamental importância, porque o estado passa a assumir esse papel de integrador dos órgãos para facilitar a legalização e a abertura de novas empresas. Nesse portal, existe a possibilidade de fazer a abertura da empresa toda online, solicitando alvarás e licenças, pagando as taxas pelo portal", avaliou Solange Lube.

No site, os empreendedores terão contato direto com os órgãos responsáveis pelo registro e legalização de sua empresa, como a Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O endereço do site é o www.simplifica.es.gov.br