Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Acordo entre CNJ e TJES

Sistema vai ajudar a digitalizar processos de execução penais no ES

Assinatura do acordo que formaliza a implantação do sistema era uma das agendas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ministro Dias Toffoli, no Espirito Santo

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 20:44

Publicado em 

10 dez 2018 às 20:44
A assinatura do acordo que formaliza a implantação do sistema era uma das agendas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ministro Dias Toffoli, no Espirito Santo Crédito: José Carlos Schaeffer
Cerca de 35 mil processos de execução penal, que hoje tramitam em papel no Espirito Santo, serão informatizados e utilizados via sistema em todo o Estado.
A assinatura do acordo que formaliza a implantação do sistema era uma das agendas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ministro Dias Toffoli, no Espirito Santo. Ele e o presidente do Tribunal de Justiça do Espirito Santo (TJES), Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, assinaram o termo de cooperação do projeto “Penas Inteligentes” do CNJ, em solenidade realizada no Salão Pleno do Tribunal de Justiça, na tarde desta segunda-feira. Também participaram do evento o Governador Paulo Hartung, o presidente do TRE-ES, Desembargador Annibal de Rezende Lima, e outros membros do judiciário.
Projeto vai ajudar a digitalizar processos de execução penais no ES
Com o acordo, o TJES passa a aderir o projeto “Penas Inteligentes” do CNJ, e utilizar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU). Neste sistema, estão sendo cadastrados os processos de execução penal e informações do sistema carcerário do Estado. Após a conclusão, juízes e servidores terão acesso direto a dados do trâmite processual por computador ou smartphone.
Segundo o presidente do STF, Dias Toffoli, a implantação do sistema vai trazer agilidade ao trâmite de processos de execução penal no Estado, que servirá de modelo para o restante do país.
“Isto será uma plataforma nacional, e a aplicação do sistema no Espírito Santo será um modelo para todo o Brasil. Quando os presos forem transferidos, não será necessário transferir os processos, pois eles estarão no sistema. Isso vai ajudar a atuação dos advogados, defensores e do Ministério Público no acompanhamento das execuções penais”, disse.
> Ministro Dias Toffoli é recebido com protestos e vaias em Vitória
O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, afirmou que a informatização do processo vai diminuir a burocracia, e ampliar o acompanhamento dos prazos.
“O juiz vai ter total controle com os prazos. Há uma total desburocratização do processo. Aquelas que fazem jus, por exemplo, a uma remissão, a um livramento condicional, a uma transferência de regime, tudo isso será agilizado pela implantação do sistema”, explicou.
A assinatura do acordo que formaliza a implantação do sistema era uma das agendas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ministro Dias Toffoli, no Espirito Santo Crédito: José Carlos Schaeffer
Uma força-tarefa foi montada e já está trabalhando desde o dia 26 de novembro para a digitalização e inserção dos processos na plataforma. A Coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais, juíza Gisele Souza de Oliveira, que está a frente do trabalho de alimentação do sistema, explicou que a primeira fase do projeto é a digitalização, a segunda é o cadastro do preso e a terceira é a implantação no sistema.
Para os trabalhos da força-tarefa, cerca de 60 integrantes, entre servidores, estagiários e internos, realizam as etapas sob orientação de uma equipe enviada pelo CNJ. Dos 35 mil processos no Espirito Santo, 10 mil já foram cadastrados. O objetivo, de acordo com Dias Toffoli, é de que todos sejam informatizados até o recesso do judiciário. No entanto, a juíza afirmou que, se necessário, os trabalhos serão estendidos mesmo após a paralisação. “Caso a gente não consiga alcançar essa meta, nós vamos entrar no recesso trabalhando. Se preciso, também no Natal e Ano Novo”, explicou.
> Paulo Hartung vai integrar conselho consultivo do CNJ
O governador Paulo Hartung, também presente na solenidade, comemorou a implantação do sistema falando da facilidade na troca de informações e da análise de caso por caso, citando as audiências de custódia. O chefe do executivo estadual diz que esta medida é necessária, já que o sistema prisional não comporta o crescimento da população carcerária. “Quem cometer um erro, que pague o seu erro. E ao mesmo tempo, que a gente trabalhe para que o cidadão e cidadã volte para o convívio em sociedade”, explicou.
Questionado sobre a última corrida presidencial, em que o encarceramento ganhou força como medida de segurança, o governador diz que se trata de uma visão populista e que o tempo mostrará que não é solução para o problema. “Essa visão que foi passada na campanha eleitoral é uma visão demagógica, populista, e o tempo vai mostrar que não é solução para isso”, completou.
Com a assinatura do termo de cooperação, o Espirito Santo se torna o primeiro Estado do país a receber o projeto do Conselho Nacional de Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados