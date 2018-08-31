Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

O Banestes e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) firmaram uma parceria que vai acelerar os procedimentos que envolvem os depósitos judiciais. Em 30 dias, todas as varas da Justiça Estadual terão que se adaptar para utilização do Sistema de Depósitos Judiciais para Emissão de Alvará Eletrônico.

Com a nova ferramenta, será possível, de forma totalmente eletrônica, a abertura de contas de depósito judicial e a consulta de extratos sem necessidade de expedição de ofícios ao Banestes. A estimativa é que todos os procedimentos relacionados às contas possam ser realizados em um só dia. Antes, dependendo do que era feito, a concretização da operação podia durar até 30 dias.

Your browser does not support the audio element. Sistema vai acelerar os procedimentos de depósitos judiciais no ES

O titular da Segunda Vara Cível e diretor do Fórum de Linhares, juiz Cássio Jorge Tristão Guedes, que participou de toda a criação do sistema é um dos gestores do projeto, afirma que a iniciativa traz mais agilidade e destacou as funcionalidades da ferramenta.

“A consulta de extrato, a consulta de valores depositados em contas de depósitos judiciais e a possibilidade de o magistrado ter acesso imediato a esse histórico de movimentações, o que permite dar agilidade na análise dos pedidos e, por consequência, agilizar o cumprimento das determinações judiciais e satisfação do direito das partes.”

Antes da criação do sistema, era preciso realizar uma série de etapas antes de concretizar uma operação em contas de depósitos judiciais no Banestes. Para fazer um saque, era preciso que a parte interessada fosse a uma agência com um alvará expedido pela Justiça.

Depois de uma decisão judicial, o cartório confeccionava o alvará e aguardava a assinatura do juiz. A partir daí, a parte ou o advogado representante era intimado para pegar o alvará. O próximo passo era ir até uma agência do Banestes, onde um funcionário do banco confirmava por telefone o alvará e, após essas etapas, realizava procedimentos internos no Banestes até encaminhar a pessoa para o saque.

Com a criação do sistema, as etapas se tornaram eletrônicas. Depois de uma decisão judicial para expedição de alvará, o cartório emite o alvará eletrônico que é assinado pelo magistrado. Tudo acontece rapidamente, sem que seja necessário aguardar dias para a concretização das etapas.

Para o diretor-presidente do Banestes, Michel Sarkis, o novo sistema é uma avanço para a Justiça Estadual, mas também colabora para a eficiência da prestação de serviços do banco. “Isso libera tempo do nosso colaborador para que ele se dedique a funções que são mais nobres, como assessorar e apoiar nossos clientes e suportar quaisquer solicitações que eles possam ter”, disse.