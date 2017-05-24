O sistema de pouso por instrumento do Aeroporto de Vitória, conhecido como ILS, está há quatro meses com defeito. O funcionamento correto do equipamento poderia ter evitado o grande número de voos que foram cancelados nos últimos dias por causa do mau tempo em Vitória. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a Infraero é responsável pela manutenção do instrumento.

Your browser does not support the audio element. Sistema que auxilia pouso em Aeroporto de Vitória está com defeito

O ILS possui dois transmissores, o vertical e o horizontal. De acordo com o capitão FAB, Mário Marques Pereira, há quatro meses o ILS está com um problema técnico. O transmissor que funciona no plano vertical está quebrado. Segundo o capitão da FAB, se o transmissor não estivesse com defeito, mais aviões conseguiriam pousar no Aeroporto de Vitória mesmo com mau tempo. “Com o sistema todo operando, a aeronave consegue aproximar até 60 metros da pista. Sem esse sistema, apenas com o transmissor horizontal, ele só opera até 590 pés, em torno de 200 metros”, explicou.

O capitão da FAB acrescentou que apesar do ILS não estar funcionando em sua totalidade, isso não coloca em risco os voos que chegam na Capital. Porém, isso impede que um número maior de aviões consigam pousar no Aeroporto de Vitória quando a visibilidade está ruim.

Ele também frisou que o Aeroporto de Vitória possui dois outros métodos de navegação por instrumento, que é o GPS e o equipamento VOR. Entretanto, eles não têm a eficiência do ILS. Capitão Mário destacou que o VOR ajuda na operação por instrumento, mas o ideal é que o ILS esteja funcionando corretamente. “Esse VOR não tem a precisão do equipamento ILS, mas ele permite ainda a manutenção da operação do aeroporto, não em condições de visibilidade tão restrita, mas não deixa o aeroporto indisponível de procedimentos de navegação”, disse.