Sistema Prisional capixaba está há oito meses sem tornozeleiras eletrônicas

Os presos provisórios do sistema prisional no Espírito Santo estão há oito meses sem receber tornozeleiras eletrônicas. O preso provisório é aquele que aguarda julgamento e, a tornozeleira, era utilizada para monitorar e garantir que o acusado se apresentasse à Justiça quando solicitado. O Estado está sem o equipamento porque em julho do ano passado o contrato com a empresa que fornecia o serviço foi rescindido.

Na época, o secretário de Justiça, Walace Pontes, destacou que o serviço realizado pela empresa não estava sendo satisfatório. Cerca de 25% dos 1.440 aparelhos instalados apresentaram problemas ou sumiram, resultando em uma indenização de R$ 1,5 mil por tornozeleira à empresa contratada.

Mas apesar do contrato com a empresa ter sido cancelado, 115 pessoas, que já usavam tornozeleiras na época da rescisão do contrato, continuam sendo monitoradas pela prestadora de serviço.

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De acordo com a Coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais, Gisele Souza de Oliveira,a falta da tornozeleira eletrônica reduz o leque de opções que o juiz pode usar como alternativa à prisão provisória.

Essa situação é analisada em cada caso concreto, de modo que em algumas situações o juiz mantém o réu preso e em outras ele pode substituir o monitoramento eletrônico por outras medidas e conceder a liberdade provisória. Tudo vai depender da gravidade da natureza do crime, dos antecedentes do réu e outros elementos do processo.

Entretanto, a juíza diz que a tornozeleira eletrônica é uma das alternativas à prisão provisória mais eficiente e sua falta tem consequência no número de prisões.

Secretaria de Justiça