Os foliões que preferirem ir de ônibus para assistir aos desfiles no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória, irão contar com seis ônibus extras do Sistema Municipal, e 18 ônibus do Transcol de reserva nos terminais, caso seja necessário fazer viagens extras, na noite e madrugada desta quinta (05), sexta (06) e sábado (07).Os ônibus municipais extras vão funcionar por meio das linhas 130, 160 e 210. Eles ficarão em um ponto provisório, no canteiro central antes da rodoviária de Vitória, no sentido Santo Antônio-Centro. As viagens extras começarão a circular a partir das 20 horas, mediadas por fiscais, e vão funcionar enquanto houver demanda. O ponto de ônibus da rodoviária ficará temporariamente desativado no período em que o ponto do Carnaval estiver funcionando.

Your browser does not support the audio element. Sistema de ônibus é reforçado para levar foliões ao Sambão do Povo

As linhas de ônibus municipais que passam pela Avenida Dário Lourenço de Souza, onde a estrutura do Sambão foi montada, serão desviados pela avenida Duarte Lemos e os ônibus intermunicipais, pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros.

Apesar de disponibilizar 18 veículos de reserva nos terminais, as operações do Sistema Transcol não sofrerão alterações por conta do Carnaval Capixaba. A frota com 30 linhas que passam pela região irá circular normalmente até a 0h, com a mesma quantidade de veículos e no mesmo itinerário. Entre meia-noite e 4h40, os foliões poderão contar com as 21 linhas que fazem o período da madrugada, e passam pelos terminais de Carapina, São Torquato e Vila Velha.

Segundo o diretor de Planejamento da Ceturb, José Carlos Moreira, a logística adotada é a mesma do carnaval do ano passado, que funcionou bem. “Essa experiência nós adotamos no ano passado, funcionou, e nós estamos adotando também esse ano e monitorando. Caso seja necessário fazer algum ajuste, a gente vai fazendo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Moreira também ressaltou que os valores das tarifas também permanecem os mesmos: R$ 2,40 para o sistema municipal e R$ 2,45 para o Transcol. “É até bom que fique claro, porque no ano passado nós tivemos reclamações isoladas de alguns usuários de que algum cobrador teria cobrado tarifa maior. Mas aí foi por conta dele. Inclusive nós pedimos à empresa responsável que apurasse isso. Porque oficialmente a tarifa é a mesma, não tem aumento de tarifa”, afirmou.