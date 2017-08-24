Sindsaúde denuncia apagão no Hospital Bezerra de Faria, em Vila Velha

Um apagão elétrico de 26 minutos no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira (23), colocou em risco a vida dos pacientes do Centro de Terapia Intensiva (CTI), Centro Cirúrgico e Salas de Emergências. Apesar da falta de energia não ser de responsabilidade do hospital, o diretor do Sindsaúde, Valdecir do Nascimento, considera absurdo o fato do gerador de energia não ter funcionando.

Your browser does not support the audio element. Gerador não funciona e pacientes do Hospital Bezerra de Faria correm risco de vida durante apagão

“Não pode acontecer uma coisa dessas. A sociedade não pode ficar exposta a essa irresponsabilidade por parte da gestão do hospital bem como da Secretaria de Estado da Saúde. Tem que tomar uma providência, não pode ficar brincando disso”, disse.

De acordo com Valdecir, uma tragédia só não aconteceu porque os pacientes em estado mais grave e internados estavam conectados a respiradores, aparelhos que têm uma bateria própria que dá uma curta autonomia de tempo em caso de falta de energia.

“Se não tivesse essa bateria no aparelho, que é um aparelho velho, e a qualquer momento pode não funcionar, o paciente que está no respirador, vai parar de respirar e vai morrer”, denuncia.

Situação semelhante já tinha acontecido há seis meses. Na época, faltou energia e o gerador também não funcionou. Os trabalhadores do setor de manutenção informaram que uma peça, no valor aproximado de R$ 100 reais tinha quebrado no gerador. De acordo com o Sindsaúde, essa peça não foi substituída.

“Eles já tinham passado tanto para a gerência de manutenção quanto para a direção do hospital que precisava comprar essa peça para evitar que isso acontecesse. E aí o que aconteceu? Pelo visto, não foi comprada”, reclama Valdecir.

Na semana passada, a CBN divulgou a superlotação do hospital Antônio Bezerra de Faria. As salas de emergência, que têm capacidade para seis pacientes, estavam com quinze, fato que causava sobrecarga no sistema de oxigênio, colocando em risco a vida dos pacientes. Para o Sindsaúde, sucateamento e os problemas hospitalares não se restringem ao Bezerra de Farias.

“O que na realidade está acontecendo é que o Governo do Estado, sob essa alegação de crise, tem deixado os hospitais à míngua.”