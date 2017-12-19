Ônibus do Sistema Transcol Funcionaram normalmente na manhã desta terça-feira (19) Crédito: Eduardo Dias

Depois da decisão da Justiça do Trabalho, que impediu a realização da greve dos rodoviários e determinou que 100% da frota dos ônibus funcionasse normalmente, a manhã desta terça-feira (19) foi normal para os usuários do sistema Transcol na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Sindirodoviários vai tentar derrubar liminar para começar a greve

Apesar do temor de quem usa o transporte coletivo de que a determinação da Justiça não fosse cumprida, os terminais funcionaram normalmente, sem alterações. Pela manhã, a reportagem da CBN Vitória passou pelos terminais de Itacibá e Jardim América, em Cariacica. Além dos terminais de São Torquato, Ibes e Vila Velha.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, criticou a decisão do desembargador Mario Ribeiro Cantarino Neto em impedir a greve nesta semana, e classificou a decisão como inconstitucional. Edson Bastou explicou que o Sindirodoviários vai entrar com um recurso na Justiça do Trabalho nesta terça-feira, para tentar derrubar a liminar. Caso o sindicato consiga a liminar permitindo a mobilização, a greve será iniciada ainda nesta terça-feira.

“Nós vamos recorrer da liminar. Nossos advogados vão pedir uma reconsideração da liminar, porque entendemos essa liminar como inconstitucional”, disse o presidente do Sindirodoviários.

Enquanto a situação não se resolve na Justiça do Trabalho, a população acompanha a situação com preocupação. A vendedora Eleusa Amorim, que mora em Vila Velha e trabalha no bairro da Glória, é a favor da mobilização dos rodoviários. Os trabalhadores pedem 5% de aumento real e outros benefícios, como reajuste do vale-refeição e a gratuidade do plano de saúde.

“Eles nunca conseguem o querem. Ele têm que continuar tentando. Eu acho que motoristas cobradores. É uma profissão muito perigosa e insegura, para eles e para os passageiros. Então, eles tem que ter aumento mesmo. Eles correm risco e ganham pouco”, disse a usuária do sistema Transcol.

As negociações entre o Sindirodoviários acontecem há alguns dias e a última reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aconteceu na noite desta segunda-feira (18). No entanto, não houve acordo dos trabalhadores com os dois sindicatos patronais que representam as empresas de ônibus da Grande Vitória, GVBus e Setpes.

Ônibus do Sistema Transcol Funcionaram normalmente na manhã desta terça-feira (19) Crédito: Eduardo Dias

Decisão da Justiça

A determinação da Justiça do Trabalho impedindo a greve foi assinada pelo desembargador Mario Ribeiro Cantarino Neto, presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho. Pela decisão, a paralisação das frotas está impedida até o dia 26 de dezembro. Um descumprimento, ainda que parcial, levará a uma multa diária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertida em favor do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e suportada pelo sindicato profissional, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal, civil e processual.

A partir do dia 27 de dezembro, em caso de greve, o Sindirodoviários terá a obrigação de assegurar a manutenção de 90% (noventa por cento) da frota em circulação nos horários "de pico" compreendidos entre 06h e 09h da manhã, bem como das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, e nos demais horários, de 70% (setenta por cento) da frota programada, mantendo também a integralidade da tripulação necessária à operação da linha.