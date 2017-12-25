Sindirodoviários confirma greve e 70% do Transcol no horário de pico

Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

O presidente do Sindirodoviários no Espírito Santo, Edson Bastos, confirmou que a categoria está mobilizada para a greve de ônibus nesta terça-feira (26). Nos horários de pico (entre 6h e 9h, e entre 17h e 20h), haverá a circulação de 70% da frota e, nos demais horários, 50%, como determinou a Justiça em decisão liminar na última semana.

Os trabalhadores pedem a reposição da inflação mais 5% de ganho real. Em contrapartida, o patronato oferece apenas a reposição das perdas inflacionárias. Segundo Edson Bastos, os rodoviários não pretendem voltar atrás para aceitar essa proposta.

Your browser does not support the audio element. Presidente do Sindirodoviários espera negociação antes de 1 de janeiro

Ele também ressaltou que, apesar de não haver nenhuma rodada de negociação marcada para esta semana, a categoria espera que haja uma negociação antes do dia 1° de janeiro, quando normalmente acontece o reajuste da tarifa de ônibus do sistema Transcol. “Os rodoviários não querem greve, querem reajuste. A partir do dia 1º já há especulação de reajuste da passagem. Nós não achamos justo reajustar a tarifa sem que haja um acordo com a categoria.”

A greve estava marcada para começar na terça-feira da última semana, dia 18 de dezembro. Entretanto, uma liminar obrigou os rodoviários a continuar trabalhando. Quem descumprisse a decisão poderia ser multado em R$ 100 mil, e o Sindirodoviários em R$ 200 mil. A paralisação foi adiada, então, para 26 de dezembro.