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Grande Vitória

Sindirodoviários confirma greve e 70% do Transcol no horário de pico

Nos demais horários, 50% vai circular, como determinou a Justiça em decisão liminar na última semana

Publicado em 25 de Dezembro de 2017 às 13:26

Publicado em 

25 dez 2017 às 13:26
Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias
O presidente do Sindirodoviários no Espírito Santo, Edson Bastos, confirmou que a categoria está mobilizada para a greve de ônibus nesta terça-feira (26). Nos horários de pico (entre 6h e 9h, e entre 17h e 20h), haverá a circulação de 70% da frota e, nos demais horários, 50%, como determinou a Justiça em decisão liminar na última semana.
Os trabalhadores pedem a reposição da inflação mais 5% de ganho real. Em contrapartida, o patronato oferece apenas a reposição das perdas inflacionárias. Segundo Edson Bastos, os rodoviários não pretendem voltar atrás para aceitar essa proposta.
Presidente do Sindirodoviários espera negociação antes de 1 de janeiro
Ele também ressaltou que, apesar de não haver nenhuma rodada de negociação marcada para esta semana, a categoria espera que haja uma negociação antes do dia 1° de janeiro, quando normalmente acontece o reajuste da tarifa de ônibus do sistema Transcol. “Os rodoviários não querem greve, querem reajuste. A partir do dia 1º já há especulação de reajuste da passagem. Nós não achamos justo reajustar a tarifa sem que haja um acordo com a categoria.”
A greve estava marcada para começar na terça-feira da última semana, dia 18 de dezembro. Entretanto, uma liminar obrigou os rodoviários a continuar trabalhando. Quem descumprisse a decisão poderia ser multado em R$ 100 mil, e o Sindirodoviários em R$ 200 mil. A paralisação foi adiada, então, para 26 de dezembro.
Por meio de nota, a Ceturb confirmou a circulação de 70% da frota em horários de pico e 50% nos demais horários. Além disso, a companhia informou que “o site www.ceturb.es.gov.br e o aplicativo Transcol Online ficarão indisponíveis para consulta de horários e previsão de chegada nos pontos de parada, voltando ao normal assim que o movimento grevista for suspenso”.

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