Sindicomerciários vai entrar com ação na Justiça contra loja em que trabalhava jovem morto no Transcol

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) vai acionar judicialmente a loja de departamento onde trabalhava Cleverton Oliveira Cabral, 29 anos, que foi morto a tiros no dia de finados, enquanto retornava para casa. A afirmação é do presidente do Sindicomerciários-ES, Jackson Andrade.

O crime aconteceu por volta das 22h30 no ônibus que fazia a linha 505 (Terminal Itacibá-Terminal Laranjeiras/via Beira-Mar), na última semana. Um policial militar que estava dentro do coletivo atirou por engano na vitima quando reagia a um assalto, próximo ao quiosque 2 da praia de Camburi, em Vitória.

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“A loja abriu em um feriado que não podia, por isso o rapaz foi trabalhar e o retorno para casa terminou nessa fatalidade e a família ficou sem o ente querido. Talvez se a empresa não estivesse funcionando isso não teria acontecido. Agora eles precisam ser responsabilizados”, explicou.

A loja não poderia abrir as portas no feriado, pois o acordo coletivo existente se encerrou no dia 31 de outubro e, segundo Supremo Tribunal Federal (STF), nesses casos passa a vigorar imediatamente o que está previsto na legislação trabalhista, que impede a abertura do comércio nos feriados. Ainda que contrariando a lei, mais de 170 lojas e supermercados funcionaram normalmente na Grande Vitória.

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