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Sindicomerciários vai entrar com ação na Justiça contra loja em que trabalhava jovem morto no Transcol

Cleverton Oliveira Cabral, 29 anos, que foi morto a tiros no dia de finados, enquanto retornava para casa.

Publicado em 07 de Novembro de 2016 às 13:11

Publicado em 

07 nov 2016 às 13:11
O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) vai acionar judicialmente a loja de departamento onde trabalhava Cleverton Oliveira Cabral, 29 anos, que foi morto a tiros no dia de finados, enquanto retornava para casa. A afirmação é do presidente do Sindicomerciários-ES, Jackson Andrade.
O crime aconteceu por volta das 22h30 no ônibus que fazia a linha 505 (Terminal Itacibá-Terminal Laranjeiras/via Beira-Mar), na última semana. Um policial militar que estava dentro do coletivo atirou por engano na vitima quando reagia a um assalto, próximo ao quiosque 2 da praia de Camburi, em Vitória.
Sindicomerciários vai entrar com ação na Justiça contra loja em que trabalhava jovem moto no Transcol
“A loja abriu em um feriado que não podia, por isso o rapaz foi trabalhar e o retorno para casa terminou nessa fatalidade e a família ficou sem o ente querido. Talvez se a empresa não estivesse funcionando isso não teria acontecido. Agora eles precisam ser responsabilizados”, explicou. 
A loja não poderia abrir as portas no feriado, pois o acordo coletivo existente se encerrou no dia 31 de outubro e, segundo Supremo Tribunal Federal (STF), nesses casos passa a vigorar imediatamente o que está previsto na legislação trabalhista, que impede a abertura do comércio nos feriados. Ainda que contrariando a lei, mais de 170 lojas e supermercados funcionaram normalmente na Grande Vitória.
Regularização
O sindicomerciários vai entrar com ação contra todos aqueles que não procurarem a categoria para regularizar a situação. A reportagem tentou contato com a loja de departamento citada pelo sindicato, mas não obteve retorno. 

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