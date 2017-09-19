Sindicomerciários não pode impor fechamento de lojas em feriados

Lojas em shoppings: comerciários defendem ficar de portas fechadas nos feriados Crédito: Arquivo

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) não pode impor o fechamento das lojas aos feriados. Essa é a avaliação do advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia.

O Sindicomerciários entregou à Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) na tarde desta terça-feira (19) a minuta com essa e outras propostas, como o reajuste de 10% nos salários dos trabalhadores.

José Hildo afirma a legislação permite com que o funcionário trabalhe aos domingos e feriados.

"A abertura do shopping aos feriados já está autorizada por outras legislações. Até porque é um absurdo que o shopping não abra. O feriado ele pode ser trabalhado. Não há impedimento para trabalhar no feriado", comenta.

Segundo o presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, a categoria pretende não abrir mão da folga caso a classe patronal não aceite fazer um pagamento extra por feriados e domingos trabalhados.

"Caso a gente não consiga avançar nas discussões do pagamento de quem trabalha aos domingos, não tem porque não abrirmos mão de trabalhar no feriado. Aí a gente vai negociar", disse em entrevista ao programa CBN Vitória.

Já o diretor da Fecomércio-ES José Carlos Bergamin não vê possibilidade disso ocorrer e fala que o fechamento das lojas seria um retrocesso. Bergamin aponta que a legislação trabalhista garante que os direitos de quem trabalha aos finais de semana e feriado sejam respeitados.

"Nós temos uma legislação trabalhista no Brasil muito competente, muito regulada. Todo trabalhador que trabalha aos domingos só pode trabalhar dois domingos seguidos. O terceiro domingo tem que ser de folga. Nenhum trabalhador no Brasil pode trabalhar 7 dias seguidos", detalha.

Um outro ponto que vem levantando polêmica é a abertura dos supermercados aos domingos. A negociação entre empresários e trabalhadores está longe de terminar, mas um decreto presidencial recente classificou esse comércio como serviço essencial, o que, em tese, garantiria a abertura.

O Sindicomercíários mantém a posição contrária ao funcionamento. Já a Fecomércio, acredita que com o decreto não há risco dos supermercados não funcionarem aos domingos.

O José Hildo explica que, a partir do decreto, o sindicato não pode impedir que os supermercados sejam abertos no final de semana.

"A convenção não pode proibir o trabalho porque o trabalho é permitido pelo decreto. As condições em que esse trabalho pode ocorrer é que pode ser regulado pela convenção coletiva", explica.