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Sindicomerciários não pode impor fechamento de lojas em feriados

Essa é a avaliação do advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia.

Publicado em 19 de Setembro de 2017 às 14:47

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 set 2017 às 14:47
Lojas em shoppings: comerciários defendem ficar de portas fechadas nos feriados Crédito: Arquivo
O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) não pode impor o fechamento das lojas aos feriados. Essa é a avaliação do advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia.
O Sindicomerciários entregou à Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) na tarde desta terça-feira (19) a minuta com essa e outras propostas, como o reajuste de 10% nos salários dos trabalhadores.
José Hildo afirma a legislação permite com que o funcionário trabalhe aos domingos e feriados.
"A abertura do shopping aos feriados já está autorizada por outras legislações. Até porque é um absurdo que o shopping não abra. O feriado ele pode ser trabalhado. Não há impedimento para trabalhar no feriado", comenta.
Segundo o presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, a categoria pretende não abrir mão da folga caso a classe patronal não aceite fazer um pagamento extra por feriados e domingos trabalhados.
"Caso a gente não consiga avançar nas discussões do pagamento de quem trabalha aos domingos, não tem porque não abrirmos mão de trabalhar no feriado. Aí a gente vai negociar", disse em entrevista ao programa CBN Vitória.
Já o diretor da Fecomércio-ES José Carlos Bergamin não vê possibilidade disso ocorrer e fala que o fechamento das lojas seria um retrocesso. Bergamin aponta que a legislação trabalhista garante que os direitos de quem trabalha aos finais de semana e feriado sejam respeitados.
"Nós temos uma legislação trabalhista no Brasil muito competente, muito regulada. Todo trabalhador que trabalha aos domingos só pode trabalhar dois domingos seguidos. O terceiro domingo tem que ser de folga. Nenhum trabalhador no Brasil pode trabalhar 7 dias seguidos", detalha.
Um outro ponto que vem levantando polêmica é a abertura dos supermercados aos domingos. A negociação entre empresários e trabalhadores está longe de terminar, mas um decreto presidencial recente classificou esse comércio como serviço essencial, o que, em tese, garantiria a abertura.
O Sindicomercíários mantém a posição contrária ao funcionamento. Já a Fecomércio, acredita que com o decreto não há risco dos supermercados não funcionarem aos domingos.
O José Hildo explica que, a partir do decreto, o sindicato não pode impedir que os supermercados sejam abertos no final de semana.
"A convenção não pode proibir o trabalho porque o trabalho é permitido pelo decreto. As condições em que esse trabalho pode ocorrer é que pode ser regulado pela convenção coletiva", explica.
O acordo coletivo para o próximo ano será definido até 31 de outubro. Caso as partes não entrem em acordo, as relações de trabalho serão regidas somente pela CLT.

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