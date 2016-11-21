O Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) prevê que a Samarco volte a operar somente no segundo semestre de 2017. De acordo com o diretor da entidade, Max Célio de Carvalho, há operações sendo realizadas nas estruturas em Mariana, em Minas Gerais.
A empresa fez várias previsões após o rompimento da barragem. A última era para dezembro deste ano, mas em nota não fala em datas. Segundo Carvalho, o problema técnico principal que precisa ser resolvido é o novo local para depósito de rejeitos de minério, já que a barragem antiga, de Fundão, rompeu, matando 19 pessoas e levando lama ao Rio Doce. “O pessoal de Mariana passa pra gente que estão acompanhando uma movimentação de cargas de equipamentos que a empresa está fazendo. A gente sabe que eles terão que mudar alguns pontos na planta. Essas obras podem estar relacionadas a isso, mas é só especulação por enquanto”, disse.
Sindicato prevê que Samarco só volte a funcionar no segundo semestre de 2017
O diretor explicou que a unidade da empresa em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, não sofreu problemas técnicos após o rompimento da barragem de Fundão e depende apenas da construção da nova barragem. Todo o material é enviado à Anchieta por meio de minerodutos, onde o minério é transformado em pelotas antes de ser vendido.
Sem data oficial
Em nota, a Samarco não informou uma data possível do retorno das atividades, mas confirmou que desde fevereiro há um processo de licenciamento ambiental para depositar o rejeito de minério em outro espaço, que não tem ligação com as antigas estruturas de contenção em Germano.
Na última semana, a Samarco fez um acordo, em uma audiência de conciliação, para não realizar demissões coletivas até 31 de março de 2017. Além disso, também aumentou benefícios no Plano de Demissões Voluntárias (PDV) e Plano de Demissões Involuntárias (PDI). O Sindimetal-ES entende que é um bom começo para o reinício das atividades a manutenção do quadro atual de trabalhadores.