Sindicato prevê que Samarco só volte a funcionar no segundo semestre de 2017

O Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) prevê que a Samarco volte a operar somente no segundo semestre de 2017. De acordo com o diretor da entidade, Max Célio de Carvalho, há operações sendo realizadas nas estruturas em Mariana, em Minas Gerais.

A empresa fez várias previsões após o rompimento da barragem. A última era para dezembro deste ano, mas em nota não fala em datas. Segundo Carvalho, o problema técnico principal que precisa ser resolvido é o novo local para depósito de rejeitos de minério, já que a barragem antiga, de Fundão, rompeu, matando 19 pessoas e levando lama ao Rio Doce. “O pessoal de Mariana passa pra gente que estão acompanhando uma movimentação de cargas de equipamentos que a empresa está fazendo. A gente sabe que eles terão que mudar alguns pontos na planta. Essas obras podem estar relacionadas a isso, mas é só especulação por enquanto”, disse.

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O diretor explicou que a unidade da empresa em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, não sofreu problemas técnicos após o rompimento da barragem de Fundão e depende apenas da construção da nova barragem. Todo o material é enviado à Anchieta por meio de minerodutos, onde o minério é transformado em pelotas antes de ser vendido.

Sem data oficial

Em nota, a Samarco não informou uma data possível do retorno das atividades, mas confirmou que desde fevereiro há um processo de licenciamento ambiental para depositar o rejeito de minério em outro espaço, que não tem ligação com as antigas estruturas de contenção em Germano.