Sindicato diz que postos mantidos na Samarco estão no 'limite mínimo'

Samarco Crédito: Marcelo Prest | GZ

Após o anúncio da acionista BHP de que a ativação da planta industrial da Samarco não será possível devido ao fracasso das negociações de dívidas com credores, o sindicato que representa os trabalhadores da mineradora no Espírito Santo informa que isso provoca incertezas em torno do retorno dos trabalhos na planta de Anchieta - paralisada desde 2015, após o desastre de Mariana.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no Espírito Santo (Sindimetal-ES), Max Célio de Carvalho, afirmou que desde o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora demitiu mais de dois mil funcionários entre diretos e terceirizados. Atualmente, são 480 empregados que, para ele, é o limite para as pretensões de retomada de operações pela empresa.

“O impacto maior é o mesmo desde o momento do acidente: a redução de postos de trabalho. Se chegou em um limite mínimo de postos possíveis, já que a empresa tem a intenção de retomar as atividades com uma usina só, o número de trabalhadores que tem lá é para garantir a operação e manutenção dessa usina. O impacto maior é que a gente vai postergando a recuperação dos postos de trabalho”, explicou.

O presidente do Sindimetal-ES, Max Célio de Carvalho, afirmou que a notícia impacta na perspectiva de retomada dos postos de trabalho. Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário estadual de Desenvolvimento, Héber Resende, afirmou que a situação é preocupante. “Nosso posicionamento é de preocupação com a possibilidade de perdermos investimentos para o Espírito Santo, seja ele da Samarco ou de qualquer outro que deixe de gerar desenvolvimento para os capixabas”, destacou.

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Resende se mostrou favorável ao retorno das operações, desde que as obrigações ambientais, econômicas e sociais sejam cumpridas. “Somos favoráveis ao retorno da companhia, obviamente, desde que atendidos não só os critérios econômicos, mas também as condicionantes ambientais e os relacionados à preservação da vida e o bem-estar da população, pois, desenvolvimento não pode ser algo dissociado da sustentabilidade”, completou.

A prefeitura de Anchieta foi procurada para se pronunciar sobre os impactos do adiamento do retorno das operações por parte da mineradora, mas informou que não iria se posicionar.

A EMPRESA

Mesmo com o anúncio da acionista da não renegociação das dívidas com os credores, a Samarco informou, por nota, que “vai continuar trabalhando no processo de retomada gradual de suas operações com segurança e de forma responsável, o que inclui a reestruturação de sua dívida”.