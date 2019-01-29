Sindicato diz que postos mantidos na Samarco estão no 'limite mínimo'

Após o anúncio da acionista BHP de que a ativação da planta industrial da Samarco não será possível devido ao fracasso das negociações de dívidas com credores, o sindicato que representa os trabalhadores da mineradora no Espírito Santo informa que isso provoca incertezas em torno do retorno dos trabalhos na planta de Anchieta - paralisada desde 2015, após o desastre de Mariana.
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no Espírito Santo (Sindimetal-ES), Max Célio de Carvalho, afirmou que desde o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora demitiu mais de dois mil funcionários entre diretos e terceirizados. Atualmente, são 480 empregados que, para ele, é o limite para as pretensões de retomada de operações pela empresa.
“O impacto maior é o mesmo desde o momento do acidente: a redução de postos de trabalho. Se chegou em um limite mínimo de postos possíveis, já que a empresa tem a intenção de retomar as atividades com uma usina só, o número de trabalhadores que tem lá é para garantir a operação e manutenção dessa usina. O impacto maior é que a gente vai postergando a recuperação dos postos de trabalho”, explicou.
O secretário estadual de Desenvolvimento, Héber Resende, afirmou que a situação é preocupante. “Nosso posicionamento é de preocupação com a possibilidade de perdermos investimentos para o Espírito Santo, seja ele da Samarco ou de qualquer outro que deixe de gerar desenvolvimento para os capixabas”, destacou.
Sindicato diz que postos mantidos na Samarco estão no ENTITY_apos_ENTITYlimite mínimo
Resende se mostrou favorável ao retorno das operações, desde que as obrigações ambientais, econômicas e sociais sejam cumpridas. “Somos favoráveis ao retorno da companhia, obviamente, desde que atendidos não só os critérios econômicos, mas também as condicionantes ambientais e os relacionados à preservação da vida e o bem-estar da população, pois, desenvolvimento não pode ser algo dissociado da sustentabilidade”, completou.
A prefeitura de Anchieta foi procurada para se pronunciar sobre os impactos do adiamento do retorno das operações por parte da mineradora, mas informou que não iria se posicionar.
A EMPRESA
Mesmo com o anúncio da acionista da não renegociação das dívidas com os credores, a Samarco informou, por nota, que “vai continuar trabalhando no processo de retomada gradual de suas operações com segurança e de forma responsável, o que inclui a reestruturação de sua dívida”.
Sobre o processo de licenciamentos ambientais necessários para o retorno das atividades, disse que “estão em andamento e serão utilizadas novas tecnologias que trazem mais segurança e menor impacto ambiental, como a disposição dos rejeitos na cava de Alegria Sul, que está em obras, e a implementação de um sistema de filtragem”. E completou, que “todo o processo para a volta das atividades está sendo acompanhado pelos órgãos competentes”.