Sindicato desafia a Justiça, e trajeto de romaria vira palco de sujeira

A Romaria dos Homens foi na noite do último sábado (11), mas por toda a extensão da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o lixo produzido no evento ainda está jogado pela rua e calçadas, nesta segunda-feira (13). A sujeira acumulada se dá pela greve dos garis na Grande Vitória que chega ao seu quarto dia. Mesmo com liminar exigindo a volta dos serviços, boa parte dos trabalhadores seguem com a paralisação.
Quem sofre é a população. Moradora do bairro Nossa Senhora da Penha, a secretária Marcia Klein reclama da sujeira na região. “Está tudo muito sujo, desde quinta-feira uma sujeira, dando até rato na rua, não sabemos o que está acontecendo, porque os garis não estão trabalhando. Teve a romaria e sujou ainda mais e está tudo muito imundo”, disse.
Com greve de garis, trajeto de romaria vira palco de sujeira em Vila Velha
Além do lixo doméstico que se acumula em sacos plásticos, a Lindenberg concentra muita sujeira proveniente da Romaria dos Homens, que reuniu 500 mil pessoas no sábado. Copos e garrafas plásticas, caixas de papelão e embalagens estão jogadas por toda a parte.
Vila Velha é um dos municípios com a situação mais crítica com relação ao recolhimento do lixo. No final de semana, a prefeitura decretou estado de emergência na limpeza urbana para contratar uma empresa para fazer o recolhimento do lixo sem precisar de licitação, enquanto durar a greve.
Já em Vitória, pela manhã, era possível ver lixo acumulado na frente de prédios e no trajeto da manifestação de domingo contra o governo Dilma.Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Urbana do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), Ailton Dias, a greve vai continuar enquanto não houver um acordo sobre o reajuste salarial. “Temos uma audiência de conciliação nesta terça e se tivermos algum acordo, a categoria volta a trabalhar. A categoria quer assim, só volta com o reajuste pedido”, afirmou.Os trabalhadores pedem 8% de reajuste no salário e no tíquete-alimentação. As empresas oferecem 5,26% de aumento. Na Justiça, o sindicato patronal conseguiu uma liminar para que 70% da classe voltasse a trabalhar. Mesmo assim, o Sindilimpe informou que os trabalhadores querem manter a greve enquanto a negociação não chegar ao fim.