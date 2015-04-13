Sindicato desafia a Justiça, e trajeto de romaria vira palco de sujeira

A Romaria dos Homens foi na noite do último sábado (11), mas por toda a extensão da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o lixo produzido no evento ainda está jogado pela rua e calçadas, nesta segunda-feira (13). A sujeira acumulada se dá pela greve dos garis na Grande Vitória que chega ao seu quarto dia. Mesmo com liminar exigindo a volta dos serviços, boa parte dos trabalhadores seguem com a paralisação.

Quem sofre é a população. Moradora do bairro Nossa Senhora da Penha, a secretária Marcia Klein reclama da sujeira na região. “Está tudo muito sujo, desde quinta-feira uma sujeira, dando até rato na rua, não sabemos o que está acontecendo, porque os garis não estão trabalhando. Teve a romaria e sujou ainda mais e está tudo muito imundo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Com greve de garis, trajeto de romaria vira palco de sujeira em Vila Velha

Além do lixo doméstico que se acumula em sacos plásticos, a Lindenberg concentra muita sujeira proveniente da Romaria dos Homens, que reuniu 500 mil pessoas no sábado. Copos e garrafas plásticas, caixas de papelão e embalagens estão jogadas por toda a parte.

Vila Velha é um dos municípios com a situação mais crítica com relação ao recolhimento do lixo. No final de semana, a prefeitura decretou estado de emergência na limpeza urbana para contratar uma empresa para fazer o recolhimento do lixo sem precisar de licitação, enquanto durar a greve.