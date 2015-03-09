O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) denunciou, nesta segunda-feira (9), que as máquinas de raio-x e de detector de metais da unidade não estão funcionando na Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana, o que pode facilitar a entrada de armas, drogas e celulares ao presídio. A unidade tem presos de alta periculosidade, como Toninho Pavão.
Além disso, câmeras de videomonitoramento estão quebradas, assim como equipamentos de comunicação interna dos agentes, de acordo com relatório apresentado pelo sindicato à imprensa. O vice-presidente do Sindaspes, Denys Mascarenhas, diz que o quadro pode causar fugas e riscos à integridade física dos servidores.
Sindicato denuncia que presídio de segurança máxima tem câmeras e detector de metais quebrados
“Como podemos detectar tem diversos equipamentos quebrados. E isso não está acontecendo só neste presídio. Se este que é de segurança máxima está assim, imagina nos outros? A situação está muito complicada”, disse.Outro problema denunciado é o uso de armas por servidores de designação temporária, o que é ilegal. Um agente contratado por designação temporária e que preferiu não se identificar disse que utiliza armas a pedido de superiores da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). No entanto, o secretário de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas, garante que as denúncias não apresentam riscos de fuga e à integridade física dos agentes. De acordo com o secretário, o presídio é um dos mais seguros do país e não registra fugas desde 2012. Mesmo com os equipamentos quebrados, ele acredita que não há riscos.“Existem alguns problemas generalizados, mas a gente trabalha para consertar os equipamentos com defeitos. Temos contrato de manutenção e vamos reparar estes equipamentos. Esta unidade é a mais segura do país e não tem problemas que comprometam a segurança dos presos e dos agentes”, contou.Com relação à denúncia de que funcionários em designação temporária estão utilizando armas, o secretário afirmou que vai apurar o caso e que não há qualquer recomendação para que a prática seja realizada. Atualmente, o presídio de Segurança Máxima II de Viana conta com 162 internos. Todos considerados de alta periculosidade.