Sindicato denuncia que presídio de segurança máxima tem câmeras e detector de metais quebrados

“Como podemos detectar tem diversos equipamentos quebrados. E isso não está acontecendo só neste presídio. Se este que é de segurança máxima está assim, imagina nos outros? A situação está muito complicada”, disse.Outro problema denunciado é o uso de armas por servidores de designação temporária, o que é ilegal. Um agente contratado por designação temporária e que preferiu não se identificar disse que utiliza armas a pedido de superiores da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). No entanto, o secretário de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas, garante que as denúncias não apresentam riscos de fuga e à integridade física dos agentes. De acordo com o secretário, o presídio é um dos mais seguros do país e não registra fugas desde 2012. Mesmo com os equipamentos quebrados, ele acredita que não há riscos.“Existem alguns problemas generalizados, mas a gente trabalha para consertar os equipamentos com defeitos. Temos contrato de manutenção e vamos reparar estes equipamentos. Esta unidade é a mais segura do país e não tem problemas que comprometam a segurança dos presos e dos agentes”, contou.Com relação à denúncia de que funcionários em designação temporária estão utilizando armas, o secretário afirmou que vai apurar o caso e que não há qualquer recomendação para que a prática seja realizada. Atualmente, o presídio de Segurança Máxima II de Viana conta com 162 internos. Todos considerados de alta periculosidade.