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ROUBO DE ARMAS

Sindicato de policiais vai acionar cúpula da Segurança estadual contra furtos em delegacias e batalhões

Para a entidade, os arrombamentos e furtos de armamentos são consequência dos cortes de gastos promovidos pelo Governo do Estado na instituição

Publicado em 03 de Junho de 2015 às 16:56

Publicado em 

03 jun 2015 às 16:56
Após uma sequência de ações criminosas contra unidades policiais do Estado, o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol) promete notificar autoridades sobre as ocorrências registradas entre sexta-feira (29) e terça-feira (02) para que sejam tomadas providências. A ideia é acionar Ministério Público, Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), Chefatura e Corregedoria da Polícia Civil. Nos cinco dias, os alvos foram duas delegacias e dois Batalhões da Polícia Militar e armas foram furtadas.
Para a entidade, os arrombamentos e furtos de armamentos são consequência dos cortes de gastos promovidos pelo Governo do Estado na instituição. A análise é do presidente do Sindipol, Jorge Emílio.
Sindicato de policiais vai acionar cúpula da Segurança estadual contra furtos em delegacias e batalhões
"Quando o Estado tem o dever de proporcionar a segurança do cidadão e não o faz, ou faz de forma precária, a qualidade do serviço prestado fica comprometida. Pior é quando a própria instituição vem sofrendo ataques de criminosos, devido à falta de efetivo, segurança e condições de trabalho. Então, isso demonstra a realidade da fragilidade da instituição policial, porque não se tem sistema de vigilância, videomonitoramento e alarme", observa.Outra observação realizada pelo presidente do sindicato é sobre dias e horários escolhidos pelos criminosos para as ações: sempre nos fins de semana, feriados ou no período da noite. Pelas contas do sindicalista, mais de 10 delegacias da Região Metropolitana e interior já sofreram com arrombamentos e furtos. "A delegacia fica fechada nesses períodos. Lá contém armas, drogas e objetos diversos de valores vinculados à inquéritos policiais. É um atrativo muito grande para os criminosos vendo toda essa fragilidade, a precariedade da instituição policial civil. Devido à ousadia que deles, não temem invadir essas unidades", apontou.Há cerca de um mês, o Sindipol realizou uma série de denúncias sobre falta de estrutura nas delegacias do Espírito Santo, que resultaram em série de reportagens da Rádio CBN Vitória. A falta de vigilância nas unidades policiais foi umas das grandes queixas das fontes ouvidas pela reportagem. O temor de delegados, investigadores e servidores da instituição era justamente ataques a esses locais para recuperar os materiais ligados à inquéritos policiais. Na ocasião, as delegacias atacadas nesta última semana, como a Delegacia de Goiabeiras e Delegacia da Mulher, estavam entre as que operavam de forma mais crítica. Vale lembrar que durante a apuração da série de reportagem, a equipe da CBN Vitória teve acesso, sem qualquer vigilância ou restrições, aos seis andares do Edifício Valia, na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, que abriga quatro delegacias. A solução encontrada pela Polícia Civil para o problema foi retirar os armamentos de uso da polícia das delegacias e levá-los para "um local reservado", segundo o superintendente de Polícia Metropolitana, delegado Cláudio Victor. A medida não foi aprovada pelo sindicato, segundo Jorge Emílio."A corda vai sempre rebentar para o mais fraco que é o policial civil, ele vem sendo vítima junto com o cidadão. Os criminosos estão se armando com armas da polícia e os policiais vão ficar sem as devidas armas necessárias para ao serviço da atividade policial, vai comprometer ainda mais nosso serviço", avaliou.As investigações das ações contra a Delegacia de Goiabeiras continuam. O atendimento no local foi suspenso e um aviso colocado no portão. Imagens de câmeras de videomonitoramento da Avenida Fernando Ferrari e de estabelecimentos comerciais próximos foram coletadas pela polícia, segundo o delegado Cláudio Victor, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.Cláudio Victor, nesta terça-feira, destacou que esses espaços contam com medidas de segurança, como as grades. Diferente do que foi dito pelo sindicato, o Superintendente de Polícia Metropolitana afirma que os materiais recolhidos pelos policiais não ficam disponibilizados nessas unidades, mas, sim, na Delegacia de Armas e Munições, onde há um cofre.

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