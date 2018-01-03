Sindicato de Condomínios dá dicas para as férias das crianças

A estampa de vinil Natural Stone imita a superfície de pedras naturais Crédito: Divulgação

Janeiro, férias, crianças brincando no condomínio. Esse trio precisa estar afinado para não afetar a rotina dos moradores. O Sindicato Patronal de Condomínios divulgou um material com dicas para os meses de descanso dos pequenos.

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O presidente do sindicato, Gedaias Freire da Costa, disse que a recomendação é para que os condomínios contratem recreadores e realizem colônias de férias.

"No sentido de gastar a energia dessa criança. Essa é a intenção: gastar a energia dessa criança para que durante a noite os pais fiquem mais tranquilos . E aí os condomínios contratam os recreadores e, claro, os condomínios estabelecem as regras de horário de uso das áreas comuns", comenta.

O custo com a colônia pode estar incluso no valor do condomínio ou ser cobrado à parte. O material produzido pelo sindicato é entregue aos condomínios filiados, com dicas para lidar com as reclamações de moradores que não gostam da bagunça das crianças

"Nós não queremos que crianças conheçam as regras do condomínio, mas elas podem ser educadas e os pais deixarem claro: 'você não pode jogar bola no local onde tem carro, você não pode circular de patins onde tem carro'. E assim a criança vai se educando do que pode fazer", acrescenta.

Entre as dicas, estão proibir a utilização de espaços com carros para jogar futebol, não deixar crianças brincando sem supervisão de adulto e alertas quanto ao barulho dos pequenos nos corredores.