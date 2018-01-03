Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cuidados

Sindicato de Condomínios dá dicas para as férias das crianças

A recomendação é para que os condomínios contratem recreadores e realizem colônias de férias.

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 19:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 jan 2018 às 19:01
A estampa de vinil Natural Stone imita a superfície de pedras naturais Crédito: Divulgação
Janeiro, férias, crianças brincando no condomínio. Esse trio precisa estar afinado para não afetar a rotina dos moradores. O Sindicato Patronal de Condomínios divulgou um material com dicas para os meses de descanso dos pequenos.
ndicato de condomínios dá dicas para as férias das crianças
O presidente do sindicato, Gedaias Freire da Costa, disse que a recomendação é para que os condomínios contratem recreadores e realizem colônias de férias.
"No sentido de gastar a energia dessa criança. Essa é a intenção: gastar a energia dessa criança para que durante a noite os pais fiquem mais tranquilos . E aí os condomínios contratam os recreadores e, claro, os condomínios estabelecem as regras de horário de uso das áreas comuns", comenta.
O custo com a colônia pode estar incluso no valor do condomínio ou ser cobrado à parte. O material produzido pelo sindicato é entregue aos condomínios filiados, com dicas para lidar com as reclamações de moradores que não gostam da bagunça das crianças
"Nós não queremos que crianças conheçam as regras do condomínio, mas elas podem ser educadas e os pais deixarem claro: 'você não pode jogar bola no local onde tem carro, você não pode circular de patins onde tem carro'. E assim a criança vai se educando do que pode fazer", acrescenta. 
Entre as dicas, estão proibir a utilização de espaços com carros para jogar futebol, não deixar crianças brincando sem supervisão de adulto e alertas quanto ao barulho dos pequenos nos corredores.
Os condomínios, de uma forma geral, também são orientados para não deixar visitantes usarem a piscina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados