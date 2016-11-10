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taxa de disponibilidade

Sindicato critica operação do Ministério Público e diz que não existe organização criminosa entre médicos

O MPES voltou a afirmar que as informações divulgadas em relação à "Operação Fórceps" são verdadeiras

Publicado em 10 de Novembro de 2016 às 19:44

Publicado em 

10 nov 2016 às 19:44
O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) contestou, nesta quinta-feira (10), a “Operação Fórceps”, realizada na última quarta-feira (9) pelo Ministério Público Estadual (MPES). A operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva para investigar uma suposta organização criminosa que impõe que médicos cobrem a chamada “taxa de disponibilidade obstetrícia”.
A taxa é cobrada das gestantes para que o médico acompanhe toda a gestação em período integral e esteja disponível para qualquer eventualidade, inclusive para um parto não planejado. O Simes alega que a cobrança é regulamentada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e que as pacientes não são obrigadas a pagar. Não existe um valor mínimo de cobrança, de acordo com o sindicato.
Sindicado critica operação do Ministério Público e diz que não existe organização criminosa entre médicos
O advogado que representa o Simes, Télvio Valim, afirmou que são inverídicas as alegações do Ministério Público de que há uma organização criminosa que pratica coação contra médicos que não cobram a taxa de disponibilidade ou que cobram valores considerados baixos.
“Não existe organização criminosa. O que existe é uma luta por dignidade profissional . É isso o que nós estamos buscando. Nós estamos aqui para defender o médico e não existe crime nisso”, frisou.
De acordo com o Simes, há aproximadamente 300 obstetras que atendem por meio de planos de saúde no Espírito Santo. Desses, 200 estariam em uma lista de investigados do Ministério Público.
O MPES voltou a afirmar que as informações divulgadas em relação à “Operação Fórceps” são verdadeiras e destacou que a “taxa de disponibilidade obstetrícia” cobrada de usuários de um plano de saúde do Estado foi contestada em ação civil pública e proibida por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A Agência Nacional de Saúde (ANS) também entende que a cobrança da taxa é irregular.
Dando continuidade às investigações, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, nesta quinta-feira, oitivas de suspeitos e testemunhas e iniciou a análise do material apreendido na Operação Fórceps, que, futuramente, vão subsidiar o oferecimento de uma denúncia.

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