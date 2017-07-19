O Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) pedindo a suspensão dos efeitos do decreto 4109-R, publicado no dia 5 de junho, que trata sobre a reestruturação do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Segundo o Sindipúblicos, a nova organização da instituição traz prejuízos para a sociedade.

Your browser does not support the audio element. Sindicato considera ilegal decreto que altera organização do Iema

De acordo com o diretor jurídico do sindicato, Amarildo Batista, houve estruturas que perderam a autonomia. Ele citou como exemplo as coordenações que tratam sobre a qualidade do ar na Grande Vitória e sobre atividades mineradoras no Espírito Santo, que passaram a ser vinculadas à presidência do órgão, e não mais a gerências autônomas.

Ainda segundo Amarildo Batista, os servidores não são contrários a mudanças, mas querem que o assunto seja discutido. “Os servidores são contrários à reestruturação do Iema? Não, de forma nenhuma. Não existe nada que não possa ser aperfeiçoado, que não possa ser melhorado, mas o que nós precisamos é de um debate com a sociedade e com quem opera o instituto de fato”, afirmou.

O Sindipúblicos também alega que o chefe de Gabinete do governador, o secretário Paulo Roberto Ferreira, assinou um acordo em que o governo se comprometeu em não enviar projeto de lei para a Assembleia Legislativa tratando sobre a reestruturação do Iema, além de assumir o compromisso de instalar um comitê composto por servidores do instituto para que a reestruturação do órgão fosse debatida antes de qualquer decisão. O Sindipúblicos reclama que o combinado não foi cumprido e que o decreto foi publicado cerca de 15 dias depois de firmado o acordo.