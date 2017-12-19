Sindicato confirma: Ônibus circulam normalmente nesta terça (19)

Ônibus do Sistema Transcol: no início deste ano, a tarifa do transporte coletivo já passou por uma correção e ficou R$ 0,45 mais cara Crédito: Fernando Madeira

Terminou sem acordo a reunião entre o sindicato dos rodoviários e o sindicato patronal. Apesar disso, o Sindirodoviários garante que 100% dos coletivos vão estar nas ruas nesta terça-feira (19). Embora o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e Sindirodoviários não terem chegado a um entendimento, uma liminar da Justiça do Trabalho determinou que até o dia 26 de dezembro todos os coletivos circulem, sob pena de multa diária de R$200 mil.

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, destacou que diante da liminar, por enquanto, a greve está suspensa. “Temos uma liminar que fala em greve só depois do dia 26, com 90% da frota nos horários de pico. A diretoria vai para as garagens na madrugada mostrar a liminar para os trabalhadores porque tem multa para todo mundo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Sindicato confirma; os ônibus vão circular normalmente nesta terça feira

Bastos afirmou que a liminar é inconstitucional, porque tira o direito do trabalhador de fazer greve. Entretanto, ele diz que a categoria vai recorrer, mas enquanto isso, não haverá paralisação dos rodoviários.

“Amanhã tem ônibus, não vamos descumprir a decisão, ela existe, com multa para o sindicato de R$ 200 mil e de R$ 100 mil para o trabalhador, então, não podemos correr um risco desse. Seria uma irresponsabilidade do sindicato”, afirmou.

Apesar de ter a garantia do Sindirodoviários de que a população vai ter 100% dos ônibus circulando na manhã desta terça, o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar, afirmou que haverá reforço no policiamento para garantir o direito de ir e vir da população. “Já temos indicativo que a polícia vai estar nas garagens a partir das 04h e nos terminais às 05h”, disse.