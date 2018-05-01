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DIA DO TRABALHADOR

Sindicalistas protestam contra prisão do ex-presidente Lula

O ato começou às 9h e durou até o início da tarde, na Praça Costa Pereira, em Vitória

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 12:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 mai 2018 às 12:34
Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN
Em ato do Dia do Trabalhador na Praça Costa Pereira, na manhã desta terça-feira (1), em Vitória, sindicalistas protestaram contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ser condenado em duas instâncias no caso do triplex do Guarujá.
O ato começou às 9h e durou até o início da tarde. Eles também protestaram contra a reforma Trabalhista, já em vigor, e a reforma Previdenciária.
Sindicalistas protestam contra prisão do ex-presidente Lula
O secretário de relações de trabalho da CUT, Nildo Antonio Leite de Mendonça, argumentou que a prisão do ex-presidente é política e que ela simboliza, para os movimentos sociais, perda de direitos do trabalhador.
"Todo primeiro de maio tem um simbolismo político. E nós entendemos que a prisão do Lula é a concretização desse golpe para retirar direitos", acrescentou. 
Lideranças de partidos da esquerda, como o deputado estadual Nunes e o ex-deputado Perly Cipriano, participaram do ato, que contou com um carro de som e várias faixas pedindo a liberdade de Lula.
João Coser, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, disse que o protesto é um ato de solidariedade ao ex-presidente e também uma manifestação de desencanto pelas políticas públicas executadas pelo atual presidente da República e ex-aliado dos petistas, Michel Temer. Esse foi o primeiro ato do Dia do Trabalhador depois que a nova legislação trabalhista começou a valer no país.
"É uma manifestação de desencanto, de protesto contra as políticas. Porque está agravando a situação do país. O desemprego continua crescendo. O salário reduziu de praticamente toda a população, incluindo a classe média. Todo mundo está perdendo, o país está em uma situação muito pior", comentou Coser.
Além dos discursos das lideranças sindicais e partidárias, o ato também contou com atrações musicais. O grupo “Só Sambando” e a “Bateria da Piedade” se apresentaram na Praça Costa Pereira.

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