Sindicalistas protestam contra prisão do ex-presidente Lula

Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN

Em ato do Dia do Trabalhador na Praça Costa Pereira, na manhã desta terça-feira (1), em Vitória, sindicalistas protestaram contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ser condenado em duas instâncias no caso do triplex do Guarujá.

O ato começou às 9h e durou até o início da tarde. Eles também protestaram contra a reforma Trabalhista, já em vigor, e a reforma Previdenciária.

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O secretário de relações de trabalho da CUT, Nildo Antonio Leite de Mendonça, argumentou que a prisão do ex-presidente é política e que ela simboliza, para os movimentos sociais, perda de direitos do trabalhador.

"Todo primeiro de maio tem um simbolismo político. E nós entendemos que a prisão do Lula é a concretização desse golpe para retirar direitos", acrescentou.

Lideranças de partidos da esquerda, como o deputado estadual Nunes e o ex-deputado Perly Cipriano, participaram do ato, que contou com um carro de som e várias faixas pedindo a liberdade de Lula.

João Coser, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, disse que o protesto é um ato de solidariedade ao ex-presidente e também uma manifestação de desencanto pelas políticas públicas executadas pelo atual presidente da República e ex-aliado dos petistas, Michel Temer. Esse foi o primeiro ato do Dia do Trabalhador depois que a nova legislação trabalhista começou a valer no país.

"É uma manifestação de desencanto, de protesto contra as políticas. Porque está agravando a situação do país. O desemprego continua crescendo. O salário reduziu de praticamente toda a população, incluindo a classe média. Todo mundo está perdendo, o país está em uma situação muito pior", comentou Coser.