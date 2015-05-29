Liderança sindicais que organizam o “Dia Nacional de Paralisação e Manifestações”, nesta sexta-feira (29), na Grande Vitória, descartaram o fechamento de acessos à Vitória. Pelo menos essa é a orientação repassada aos participantes do movimento, informou o porta-voz e coordenador do Fórum Campo/Cidade, Francisco Celso Calmon. Ele afirma que não foi indicado nenhum ponto de bloqueio nas vias de acesso à Capital, como a Terceira Ponte, Segunda Ponte e Reta do Aeroporto.A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (28). Um dia antes, o porta-voz do movimento afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória que o protesto seria nos mesmos moldes da manifestação realizada no dia 15 de abril deste ano, quando ocorreram protestos, com bloqueios aos acessos de Vitória. Nesta ocasião os protestos foram contra o projeto de lei da terceirização.

Your browser does not support the audio element. Sindicalistas desistem de bloquear acessos à Capital

Segundo Francisco Celso Calmon, o que foi decidido pelas 50 entidades que compõem o movimento, entre centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais, é que haverá uma concentração de manifestantes em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), às 5 horas, e outra em frente à Assembleia Legislativa, às 7 horas.

Ao longo da manhã, o grupo concentrado na Universidade sairá em passeata para se reunir ao grupo da Assembleia, onde será realizado um grande ato, até o final da manhã. Dessa forma, as avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha e Américo Buaiz ficarão parcialmente impedidas durante as passeatas. Calmon disse ainda que é possível que outros grupos se concentrem em outros pontos da capital para caminhar até a Assembleia.

Liminar

Em decisão liminar, no final da tarde desta quinta, a 9ª Vara Cível de Vitória proibiu que as vias de acesso à cidade sejam interrompidas por conta das manifestações agendadas para esta sexta-feira. No mandado, determina-se que seja possibilitado o livre acesso de todas as pessoas e veículos, principalmente daqueles que não aderiram ao movimento. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$ 200 mil por cada sindicato envolvido.

Na decisão, a Justiça considerou que os protestos paralisariam completamente o tráfego na Grande Vitória, caso os manifestantes se reúnam em pontos de acesso e saída à ilha de Vitória. O juiz Manoel Cruz Doval destacou que os direitos de reunião e de livre manifestação, que estão consagrados na Constituição Federal, deverão ser exercidos de modo moderado e coordenado, evitando-se assim o sacrifício de tantos outros direitos igualmente presentes na lei, como por exemplo, o direito de ir e vir.

O mandado é fruto de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra os sindicatos que estão à frente dos protestos. Francisco Celso Calmon informou que as entidades sindicais ainda não tinham conhecimento algum da decisão, até a noite desta quinta-feira.

Mobilização nacional

O Dia Nacional de Paralisação e Manifestações é um movimento nacional convocado pelas centrais sindicais CUT, CTB, Intersindical, Conlutas, UGT e NCST e os movimentos populares do campo e da cidade. Ele luta contra a terceirização, as medidas provisórias que alteram as regras de direitos trabalhistas e o ajuste fiscal.

Várias categorias de trabalhadores que aderirem ao movimento podem cruzar os braços durante todo o dia. O sindicato dos Rodoviários informou que não haverá qualquer diminuição no número de ônibus rodando ou qualquer movimentação nas garagens.