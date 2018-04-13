Mais de duas semanas após a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, a sinalização de trânsito (ou a falta dela) ainda pode confundir motoristas que passam pelas Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader. Ainda há placas antigas em alguns pontos. Em outros, não há sinais que indiquem o acesso ao terminal aeroportuário.

Your browser does not support the audio element. Sinalização na região do novo Aeroporto ainda confunde motoristas

Na Avenida Fernando Ferrari, o motorista que segue no sentido Serra não encontra placas apontando a entrada do aeroporto pela Avenida Adalberto Simão Nader. Quem trafega no sentido contrário ainda pode se confundir com sinalizações que indicam o acesso ao antigo terminal.

Já na Avenida Adalberto Simão Nader, há uma placa antiga que indica um retorno que não existe mais, já que o sentido da pista foi alterado apenas para a Avenida Dante Michelini. Motoristas também reclamam que as atuais faixas horizontais, pintadas na pista, se confundem com as antigas, que foram cobertas, mas que ainda são percebidas por conta do brilho dessa cobertura.

Placas na Avenida Fernando Ferrari não indicam entrada para o novo terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Também na Adalberto Simão Nader, próximo a chegada à Avenida Dante Michelini, os veículos se cruzam na pista para fazer as conversões a direita ou a esquerda na Praia de Camburi. Nesse local, também há faixas horizontais zebradas pintadas no asfalto que confundem os motoristas. Muitos passam por cima sem parar.

Para a assistente administrativa Erone Jardim, de 33 anos, a sinalização na Adalberto Simão Nader e na Fernando Ferrari confunde os motoristas.

“Está confuso. As placas, para quem vem da Serra para Vitória, ainda indicam para o aeroporto velho. Então, quem vem de lá pode ir direto para o antigo terminal. Na Adalberto Simão Nader, eu vi placa, mas lá no começo dela existe uma entrada em que as pessoas ficam muito confusas. Inclusive, o trânsito embola ali.”

O taxista Marcelino Ferreira, de 58 anos, trabalha em um ponto de um hotel em frente ao novo terminal. Ele diz que a sinalização, em geral, é satisfatória, exceto na Fernando Ferrari. “Está bom aqui. Tanto a sinalização quanto a pista estão boas. Acho que os semáforos e as placas na frente do aeroporto estão bons, mas para a Fernando Ferrari, onde eu passo pouco, nem tanto.”

Sinalização antiga ainda confunde motoristas nas avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader Crédito: Vitor Jubini

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) se posicionou a respeito dos problemas encontrados pela reportagem. Sobre as placas que indicam o acesso ao antigo terminal, na Fernando Ferrari, a secretaria informou que “a parte de cargas e descargas das aeronaves ainda continua sendo na entrada antiga, por isso as placas foram mantidas. Essa sinalização vai ser revista junto com a Infraero e as empresas que atuam no local.”

Sobre a falta de sinalização para o novo aeroporto no sentido Serra da Avenida Fernando Ferrari, a secretaria alega que “essas placas estão sendo produzidas e deverão ser instaladas na semana que vem”.

A respeito das placas antigas na Adalberto Simão Nader, a pasta afirmou que “essas placas serão removidas nos próximos dias e que a avenida ainda passa por pequenos ajustes.”