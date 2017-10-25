A partir desta quinta-feira (26), o sinal analógico de TV para de funcionar na Grande Vitória. Com isso, a procura por conversores e antenas digitais está grande no comércio. Em uma loja de atacado em Vila Velha, somente na última terça-feira (24), mais de mil aparelhos foram vendidos. E o estabelecimento já tem lista de encomendas com mais de duzentos interessados. Por outro lado, quem não pode pagar pelos equipamentos tem a opção de adquiri-los gratuitamente.

Your browser does not support the audio element. Sinal de TV na Grande Vitória é 100% digital a partir desta quinta

Em uma outra loja do Centro de Vitória, a compra de aparelhos também aumentou recentemente, com o desligamento do sinal analógico nesta quarta-feira (25), segundo o gerente do estabelecimento, Romildo Moraes. “A procura está sendo imensa. Hoje, a busca pelos aparelhos dobrou.”

Quem não tem condições de desembolsar entre R$ 120 e R$ 170 pelo kit com conversor, antena e cabos tem possibilidade de conseguir esses equipamentos de graça na Grande Vitória. A ONG Seja Digital está distribuindo kits para beneficiários de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

A dona de casa Laudirene Pereira de Oliveira, de 36 anos, agendou para pegar os equipamentos nesta quarta, último dia do sinal analógico, e agora não vai mais perder a programação favorita na TV digital. “Eu fui ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e eles me encaminharam para cá. Eu vejo muito jornal e novela.”

Para aqueles que se enquadram no perfil atendido pela ONG Seja Digital e quiserem receber um kit, é preciso agendar a retirada dos aparelhos pelo telefone 147 ou pelo site da entidade: www.sejadigital.com.br .

O gerente de programação da TV Gazeta, Kassius Sipolatti, recomenda que os telespectadores que vivem em cidades ao redor de Vitória apontem as antenas para o Morro da Fonte Grande, onde há um transmissor, para garantir um bom sinal de TV.