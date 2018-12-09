Neste domingo (09) pela manhã a Terceira Ponte ficou fechada por quase duas horas para simulação de atendimento a tentativa de suicídio. A ação faz parte do novo Plano de Contingência da ponte. Durante a simulação, Rodosol, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha trabalharam juntos para evacuar a ponte, fechar os acessos nos dois município e iniciar o atendimento e resgate da vítima.

Your browser does not support the audio element. Simulação de emergência interdita Terceira Ponte por quase duas horas neste domingo

De acordo com o tenente-coronel Áureo Buzato, a simulação foi necessária, pois, o plano de contingência atual da Terceira Ponte é de 2015 e está desatualizado. Com esta simulação, a expectativa é que a evacuação da via em caso de ocorrência seja a menor possível. “O plano agora é para essa nova realidade, onde se percebeu o aumento de crises desse nível”, afirmou.

Bombeiros fazem simulação para situações de emergência na 3ª Ponte Crédito: Dilvulgação/Sesp

Em setembro deste ano, a Terceira Ponte ficou interditada por oito horas para atendimento a uma ocorrência. Durante essas horas, muitos motoristas ficaram retidos na via até o final do atendimento. Segundo Buzato, agora, isso não vai mais acontecer e a ponte será totalmente esvaziada em caso de situações do tipo. “O fechamento das duas cabeceiras já é uma medida que vai diminuir drasticamente a permanência de pessoas sobre a ponte. A abertura dos portões com movimento do fluxo para o outro lado ou retorno também é outra medida que impacta a permanência desses carros. Entendemos que não haverá mais carros sobre a ponte quando estivermos atendendo ocorrência a partir de agora”, destacou.

Bombeiros fazem simulação para situações de emergência na 3ª Ponte Crédito: Dilvulgação/Sesp

Segundo o tenente-coronel, não é possível afirmar com quantos minutos a ponte será totalmente evacuada, pois, isso depende do tipo de ocorrência. Segundo ele, a partir de agora, a cada seis meses será realizada uma nova simulação, para ajustar o atendimento e também treinar os envolvidos em outros tipos de ocorrências como assalto com refém e acidentes.