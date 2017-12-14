As lojas dos shoppings da Grande Vitória terão o horário de funcionamento estendido para melhor atender os clientes e aumentar as vendas para o natal. Os comerciantes capixabas já vão começar a operar com novos horários a partir desta sexta-feira (15) e muitos vão ficar abertos até as 23h até o dia 23 de dezembro.
Na avaliação de José Carlos Bergamin, diretor da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) os horários estendidos de funcionamento dos shoppings são bons para os comerciantes e também para os clientes.
Shoppings terão horários especiais para as vendas de natal
"Os consumidores têm pouco tempo para consumir e às vezes compram apressadamente, compram sem planejar bem e não têm um tempo de planejar melhor. É muito importante que todas façam uma compra consciente", disse o diretor da Fecomércio.
A expectativa dos lojistas é de que as vendas para o natal no Espírito Santo cresçam 5%, enquanto a projeção do Brasil é para um aumento de 3%. De acordo com o representante da Fecomércio, o bom momento da economia capixaba em relação a outros estados é o diferencial para uma expectativa maior nas vendas.
Shopping Vitória
De 15 a 23/12
Lojas e estandes: funcionamento das 10h às 23h
Praça de Alimentação: das 10h às 23h
Dia 24/12
Lojas e estandes: das 10h às 19h
Praça de Alimentação: das 10h às 19h
Dia 25/12
Lojas e estandes: fechados
Praça de Alimentação: das 11h às 22h
De 26 a 30/12 - funcionamento normal
Dia 31/12
Lojas e estandes: das 10h às 19h
Praça de Alimentação: das 10h às 19h
Dia 1º/01
Lojas e estandes: fechados
Praça de Alimentação das 11h às 22h
Shopping Praia da Costa (Vila Velha)
De 15 a 23/dez: de 10h as 23h
24/dez: de 10h as 19h
25/dez: 11h às 22h apenas praça de alimentação, cinema e lazer
31/dez: de 11h as 19h
01/jan: 11h às 22h apenas praça de alimentação, cinema e lazer
Shopping Vila Velha
De 15/12 a 22/12
Lojas e quiosques – 10h às 23h
Praça de alimentação e lazer – 10h às 23h
*cinema conforme programação da Rede Cinemark
Dia 23/12
Lojas e quiosques – 09h às 24h
Praça de alimentação e lazer – 09h às 24h
*cinema conforme programação da Rede Cinemark
Dia 24/12
Lojas e quiosques – 10h às 18h
Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h
*cinema conforme programação da Rede Cinemark
Dia 25/12
Lojas e quiosques – Fechados
Praça de alimentação e lazer – 11h às 22h (facultativo)
*cinema conforme programação da Rede Cinemark
De 26/12 a 30/12
Horário de funcionamento normal
Dia 31/12
Lojas e quiosques – 10h às 18h
Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h
*cinema conforme programação da Rede Cinemark
Dia 01/01/2018
Lojas e quiosques – Fechado
Praça de alimentação e lazer – Funcionamento facultativo
Shopping Jardins (Vitória)
Lojas e quiosques:
Dias 10 e 17 (domingos) de dezembro, das 14h às 20 horas
Dia 24 de dezembro das 10h às 18 horas
Dia 25 de dezembro não abre
Dia 30 de dezembro das 10h às 18 horas
Dia 31 de dezembro não abre
Dia 1º de janeiro não abre
Praça de Alimentação:
Dias: 03,10 e 17 de dezembro, das 11h às 22h30 horas
Dia 24 - das 11h às 15 horas e no dia 25 não abrirá
Dia 30 de dezembro das 11h às 15 horas
Dia 31 de dezembro não abre
Dia 1º de janeiro não abre
Boulevard Shopping (Vila Velha)
Lojas, Praça de Alimentação, Lazer:
De 15/12 a 21/12 – Obrigatório das 10h às 23h (inclusive domingo).
Dias 22/12 e 23/12 - Obrigatório das 09h às 23h. Facultativo das 23h às 00h.
Dias 24/12 e 31/12 - Obrigatório 11h às 19h.
Dias 25/12 e 01/01/2018 (Natal e Ano Novo) – Lojas fechadas/ Facultativo para Alimentação.
Lazer das 11h às 21h.