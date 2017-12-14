Shoppings terão horários especiais para as vendas de natal

Lojas em shoppings terão horário de atendimento estendido para as vendas natal Crédito: Arquivo

As lojas dos shoppings da Grande Vitória terão o horário de funcionamento estendido para melhor atender os clientes e aumentar as vendas para o natal. Os comerciantes capixabas já vão começar a operar com novos horários a partir desta sexta-feira (15) e muitos vão ficar abertos até as 23h até o dia 23 de dezembro.

Na avaliação de José Carlos Bergamin, diretor da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) os horários estendidos de funcionamento dos shoppings são bons para os comerciantes e também para os clientes.

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"Os consumidores têm pouco tempo para consumir e às vezes compram apressadamente, compram sem planejar bem e não têm um tempo de planejar melhor. É muito importante que todas façam uma compra consciente", disse o diretor da Fecomércio.

A expectativa dos lojistas é de que as vendas para o natal no Espírito Santo cresçam 5%, enquanto a projeção do Brasil é para um aumento de 3%. De acordo com o representante da Fecomércio, o bom momento da economia capixaba em relação a outros estados é o diferencial para uma expectativa maior nas vendas.

Shopping Vitória

De 15 a 23/12

Lojas e estandes: funcionamento das 10h às 23h

Praça de Alimentação: das 10h às 23h

Dia 24/12

Lojas e estandes: das 10h às 19h

Praça de Alimentação: das 10h às 19h

Dia 25/12

Lojas e estandes: fechados

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

De 26 a 30/12 - funcionamento normal

Dia 31/12

Lojas e estandes: das 10h às 19h

Praça de Alimentação: das 10h às 19h

Dia 1º/01

Lojas e estandes: fechados

Praça de Alimentação das 11h às 22h

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

De 15 a 23/dez: de 10h as 23h

24/dez: de 10h as 19h

25/dez: 11h às 22h apenas praça de alimentação, cinema e lazer

31/dez: de 11h as 19h

01/jan: 11h às 22h apenas praça de alimentação, cinema e lazer

Shopping Vila Velha

De 15/12 a 22/12

Lojas e quiosques – 10h às 23h

Praça de alimentação e lazer – 10h às 23h

*cinema conforme programação da Rede Cinemark

Dia 23/12

Lojas e quiosques – 09h às 24h

Praça de alimentação e lazer – 09h às 24h

*cinema conforme programação da Rede Cinemark

Dia 24/12

Lojas e quiosques – 10h às 18h

Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h

*cinema conforme programação da Rede Cinemark

Dia 25/12

Lojas e quiosques – Fechados

Praça de alimentação e lazer – 11h às 22h (facultativo)

*cinema conforme programação da Rede Cinemark

De 26/12 a 30/12

Horário de funcionamento normal

Dia 31/12

Lojas e quiosques – 10h às 18h

Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h

*cinema conforme programação da Rede Cinemark

Dia 01/01/2018

Lojas e quiosques – Fechado

Praça de alimentação e lazer – Funcionamento facultativo

Shopping Jardins (Vitória)

Lojas e quiosques:

Dias 10 e 17 (domingos) de dezembro, das 14h às 20 horas

Dia 24 de dezembro das 10h às 18 horas

Dia 25 de dezembro não abre

Dia 30 de dezembro das 10h às 18 horas

Dia 31 de dezembro não abre

Dia 1º de janeiro não abre

Praça de Alimentação:

Dias: 03,10 e 17 de dezembro, das 11h às 22h30 horas

Dia 24 - das 11h às 15 horas e no dia 25 não abrirá

Dia 30 de dezembro das 11h às 15 horas

Dia 31 de dezembro não abre

Dia 1º de janeiro não abre

Boulevard Shopping (Vila Velha)

Lojas, Praça de Alimentação, Lazer:

De 15/12 a 21/12 – Obrigatório das 10h às 23h (inclusive domingo).

Dias 22/12 e 23/12 - Obrigatório das 09h às 23h. Facultativo das 23h às 00h.

Dias 24/12 e 31/12 - Obrigatório 11h às 19h.

Dias 25/12 e 01/01/2018 (Natal e Ano Novo) – Lojas fechadas/ Facultativo para Alimentação.