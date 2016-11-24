Os clientes de shoppings e lojas na Grande Vitória vão contar com horário de atendimento ampliado e promoções, ou gratuidade, nos estacionamentos, durante a corrida às compras na Black Friday, ao longo deste fim de semana. Os estabelecimentos comerciais vão abrir mais cedo ou encerrar os expedientes mais tarde.

Nesta sexta feira (25), os shoppings Vila Velha, Boulevard (também em Vila Velha) e Moxuara (Cariacica), por exemplo, programaram abertura para às 8 horas e fechamento até às 23 horas. Já nos shoppings Mestre Álvaro e Montserrat, as lojas abrem das 9 horas às 23 horas.

Your browser does not support the audio element. Shoppings e lojas ampliam horário de atendimento para compras da Black Friday

Há ainda aqueles que garantem outras facilidades, como redução no preço ou gratuidade no estacionamento até o domingo (27). No Shopping Vitória, o valor máximo do estacionamento será de R$ 5,00 e no Shopping Praia da Costa (Vila Velha) será gratuito.

Lojas

As lojas também irão participar da Black Friday. Na Praia do Canto, em Vitória, serão 120 lojas, que prometem até 80% de desconto. O horário de funcionamento será das 9 horas às 21 horas, na sexta e no sábado (26).

O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, informou que é a primeira vez que a associação participa e espera que as vendas alcancem 40% em relação a outros finais de semana. No polo da Glória, em Vila Velha, as lojas funcionarão em horário normal, das 9 horas às 18 horas na sexta e das 9 horas às 15 horas no sábado.

Serviço

SEXTA FEIRA

Shopping Boulevard- algumas lojas irão funcionar a partir das 8h e outras irão estender o horário de funcionamento até às 23h.

Shopping Vitória- funcionamento em horário normal, das 10h às 22h.

Shopping Vila Velha- as lojas abrem das 8h às 23h

Shopping Moxuara- as lojas abrem das 8h às 23h e praça de alimentação e lazer das 10h às 23h.

Shopping Mestre Álvaro e Montserrat- as lojas abrem das 9h às 23h e praça de alimentação e lazer das 10h às 23h.

Praia da Costa- funciona em horário normal, lojas das 10h às 22h e Praça de alimentação e lazer das 10h às 23h

SÁBADO

Shopping Boulevard- funcionamento em horário normal, das 10h às 22h e a praça de alimentação das 10h às 23h.

Shopping Vitória- funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Vila Velha - lojas abrem às 10h e permanecem até às 23h.

Shopping Moxuara, Mestre Álvaro, Montserrat e Praia da Costa - funcionam em horário normal, com lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 23h.

DOMINGO

Shopping Boulevard - lojas das 13h às 21h e praça de alimentação das 11h às 22h.

Shopping Vitória- funcionamento normal, das 15h às 21h.

Shopping Vila Velha- funciona das 13h às 21h.

Shopping Moxuara, Mestre Álvaro, Montserrat e Praia da Costa - funcionam em horário normal, as lojas das 15h às 21h e praça de alimentação e lazer das 11h às 21h.

Estacionamento

O Shopping Praia da Costa tem estacionamento grátis na sexta, sábado e no domingo. Já o