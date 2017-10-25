Shoppings da Grande Vitória registram crescimento de lojas

Com a crise, muitas lojas fecharam, sejam nas ruas, polos de moda ou shoppings. Mas nesse último ano, a situação parece estar começando a melhorar, segundos os estabelecimentos da Grande Vitória, que estão percebendo um aumento no número de operações em relação ao ano passado.
Em todo o Estado serão criados entre 500 e 600 estabelecimentos só no segundo semestre, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Em uma grande rede de shoppings, com quatro estabelecimentos em três municípios da Grande Vitória, são 63 novas lojas entre janeiro e setembro deste ano, um crescimento de 40% em relação ao ano passado, quando foram 45 novas lojas. Só de agosto a dezembro serão 61 novas lojas.
Segundo o superintendente do grupo, Luiz Eugênio Corrêa, os comerciantes perceberam uma melhora na economia e estão investindo mais. “O varejo é o primeiro a sentir, quando você tem um problema na economia. A indústria sente depois. Tanto quando tem o problema, quanto quando ele está acabando”, acrescentou.
Em um shopping de Vitória serão 36 novas lojas de maio até o final do ano, segundo a administração. De acordo com o diretor geral do empreendimento, Raphael Brotto, a confiança do empresário está maior. “O empresário está mais confiante, especialmente depois do primeiro trimestre. O primeiro foi prejudicado, por causa da paralisação da polícia, mas depois percebemos uma retomada forte do mercado”, afirmou.
Para Brotto, muitas lojas ainda devem sofrer com a crise em 2018, com um ano parecido com 2017. Ele acredita que a situação não deve piorar.
No Espírito Santo, a Fecomércio-ES prevê a criação de cinco mil vagas temporárias até o final do ano. A previsão é que 30% dos ocupantes dessas vagas sejam efetivados no próximo ano.