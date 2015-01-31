Shoppings com desconto de até 70% neste final de semana

Quem não resiste a um sapato ou uma bolsa nova deve aproveitar o final de semana para ir às compras. Para acabar com o estoque da última estação, os shoppings da Grande Vitória estão com promoções que podem chegar a até 70% de desconto. A liquidação termina neste domingo e para atrair mais clientes, até o estacionamento está mais barato.

Your browser does not support the audio element. Shoppings da Grande Vitória com desconto de até 70% neste final de semana

No Shopping Vitória, a expectativa é vender mais de oito mil itens, entre roupas, acessórios, sapatos, perfumes e eletroeletrônicos. O estacionamento também estará mais em conta, com valor máximo de R$ 6, independente do tempo de permanência.

Dizendo ser controlada quando o assunto é compras, a funcionária pública Roseane Rodrigues contou que vai conferir as promoções e só depois vai decidir se leva alguma coisa para casa. Ela revelou que não acredita muito em liquidação.

“Liquidação ficou um pouco banalizada porque sabemos que as lojas aumentam o preço um tempo antes para dizer que está oferecendo desconto. Nem sei se isso atrai muita gente ultimamente”, disse.

Para aproveitar os descontos oferecidos, a estudante Débora Almeida foi até o shopping neste sábado (31), à procura de um tênis. Ela contou que muitos produtos estão mais baratos, mas o tênis que ela procurava, não entrou na liquidação. “Eu já sei as lojas que vendem o tipo de tênis que eu gosto, mas os preços continuam os mesmos”, afirmou à Rádio CBN.

A gerente de uma loja de roupas feminina, Juliana Camacho, explicou que a liquidação é para acabar com o estoque de roupas da coleção passada, entretanto, é possível comprar peças que podem ser usadas durante o resto do ano.

“Você pode ter peças chaves, como uma blusa branca ou estampada, que dá para usar com uma peça lisa, que pode ser usada durante o outono e inverno. É só saber combinar”, explicou.