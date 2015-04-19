Shoppings abrem guerra do estacionamento grátis para fisgar clientes

Enquanto vivem uma temporada de vendas baixas, shoppings centers traçam estratégias para atrair clientes de olho nas compras do Dia das Mães. Em Vila Velha, a aposta para sair do sufoco foi abrir mão de cobrar pelo estacionamento.

Your browser does not support the audio element. Shoppings abrem guerra do estacioamento grátis para fisgar clientes

No município, o Boulevard Shopping Vila Velha já liberava os guichês desde 2012. O Shopping Montserrat, no município da Serra, também não cobra para guardar o carro. Nesta sexta-feira (19), foi a vez do Shopping Vila Velha, recém-inaugurado, anunciar que vai imitar a concorrência. O Praia da Costa também entrou na dança e isentou seus clientes da cobrança, mas aos fins de semana e feridos.

A tática surtiu efeito, segundo o gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Rogério Vaz. No primeiro dia de estacionamento gratuito, ele garante que o retorno por parte da clientela foi positivo: "A gente está acompanhando isso muito de perto, pelas redes sociais, e o retorno foi muito positivo. Acompanhamos também com os nossos lojistas, a percepção deles, que estão em contato direto com os clientes. Começamos uma divulgação bem forte e vamos intensificar. A gente acompanha todos os números e a reposta que os clientes dão".

Conquistar novos clientes também está nos planos do centro de compras, segundo o gerente de marketing. "Faz parte da nossa estratégia de oferecer um mimo para os nossos clientes, um agrado para eles. A gente espera atrair cada vez mais clientes. Que eles busquem frequentar mais o Shopping Praia da Costa e que essa experiência seja 100% agradável. É uma preparação para o Dia das Mães. Essa ação é por tempo indeterminado, mas estamos aproveitando a aproximação com a data e funciona como um estímulo a mais para os nossos clientes".