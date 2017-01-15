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Shopping inova com espaço de descanso e jogos para clientes, mas nome gera polêmica

Área tem jogos e espaço para o descanso para aqueles que não gostam muito de acompanhar as compras

Publicado em 15 de Janeiro de 2017 às 11:06

Publicado em 

15 jan 2017 às 11:06
Ir ao shopping para fazer compras, principalmente em tempos de liquidação, não é uma unanimidade entre a família. Mas se for possível ficar jogando totó, sinuca, fliperama ou assistindo TV enquanto seus acompanhantes vão andar de loja em loja? Em Vila Velha, isso já é possível. Um shopping da cidade criou o chamado “Maridódromo”, área com jogos e espaço para o descanso daqueles que não gostam muito de acompanhar as compras.
De acordo com o gerente de marketing do local, Bruno Saliba, o espaço já é um sucesso entre os clientes. Em dois dias, mais de mil pessoas passaram pelo “Maridódromo”. Ele contou que a ideia foi criar um local onde as pessoas possam descansar e se divertir durante as compras.
Shopping inova com de descanso e jogos para clientes, mas nome gera polêmica
“Imaginamos em criar um espaço de convivência, onde não só os homens possam ficar, mas também mulheres, crianças, idosos. Mas também pensamos em um lugar que tivesse algo que o marido gostasse de fazer e que fosse prazeroso para ele. Então, colocamos fliperama, sinuca, totó”, contou.
A novidade está tendo muita repercussão nas redes sociais, com opiniões positivas e críticas. Há quem viu machismo no nome do espaço. Porém, Bruno destaca que não existe restrição de gênero e o nome “Maridódromo“ é apenas uma brincadeira.
"Geralmente as mulheres reclamam que os homens não gostam de acompanhá-las durante as compras. Então, fizemos uma brincadeira com o nome, mas ele é aberto ao público de maneira geral”, destacou.
O espaço foi criado para ser utilizado durante o período de liquidação do shopping, porém, como o local teve boa aceitação do público, o “Maridódromo“ será mantido posteriormente.

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